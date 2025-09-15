Qué significan las siglas GPT en ChatGPT y cómo funciona por dentro

En los últimos años, el nombre ChatGPT se ha colado en conversaciones de sobremesa, titulares y hasta en los debates sobre el futuro del trabajo. Pero ¿qué significan realmente esas tres letras que acompañan al "chat"?

Las siglas GPT provienen del inglés “Generative Pre-trained Transformer”, un término que puede sonar enrevesado, pero cuya explicación resulta más sencilla de lo que parece.

Generative (Generativo). El modelo es capaz de crear texto nuevo a partir de una instrucción o pregunta. No se limita a repetir información como un buscador clásico, sino que produce frases coherentes y adaptadas al contexto.

Pre-trained (Preentrenado). Antes de poder conversar con millones de personas en todo el mundo, GPT se ha entrenado con enormes volúmenes de textos, artículos, libros y páginas web. Ese entrenamiento le permite aprender las estructuras del lenguaje y reconocer patrones. Después, se ajusta con técnicas más finas para responder de forma útil y segura.

Transformer. Aquí está la parte más técnica. El transformer es un tipo de red neuronal que revolucionó la inteligencia artificial en 2017. Su secreto radica en la capacidad de prestar atención a distintas partes de una frase al mismo tiempo, lo que permite entender el contexto global y no solo palabra por palabra. Dicho de otra manera: si un humano recuerda lo que dijo al principio de una conversación, un transformer también lo hace, pero a una escala masiva.

Cómo funciona en la práctica

Cuando alguien escribe una pregunta en ChatGPT, el modelo analiza las palabras y predice, con ayuda de complejos cálculos matemáticos, cuál debería ser la siguiente palabra más probable. Repite ese proceso miles de veces por segundo hasta formar frases completas. De esta manera, la máquina “imita” la forma en que las personas escriben y se comunican.

El resultado es un sistema que puede explicar una receta, redactar un correo formal, traducir un texto o incluso proponer ideas creativas, todo a partir de simples instrucciones.

Una herramienta, no un oráculo

Pese a sus capacidades, los expertos insisten en que GPT no "piensa" como un ser humano ni posee conciencia. Su fortaleza está en procesar patrones de lenguaje, no en tener opiniones propias. Por eso, aunque ChatGPT resulta útil en ámbitos tan variados como la educación, el periodismo o la programación, siempre se recomienda usarlo como apoyo y no como sustituto del criterio humano.