Theater of Idols, el juego de Blumhouse Games estrena demo gratuita

Tras ganar un papel importante en el cine de terror con franquicias como ‘La Purga’, ‘Paranormal Activity’, ‘Insidious’ o ‘M3GAN’, Blumhouse Games ha decidido adentrarse en el mundo de los videojuegos. Su nuevo proyecto es ‘Crisol: Theater of Idols’, desarrollado por el estudio español Vermila Studios, que acaba de estrenar demo gratuita.

¿Dónde puedo jugar la demo gratuita de Crisol: Theater of Idols?

Según han revelado los responsables de la editora en el Six One Indie Showcase, la versión de prueba ya está disponible para PC a través de Steam. Junto con la demo, la compañía también ha distribuido un nuevo tráiler de juego que muestra zonas inéditas y ofrece detalles sobre un personaje determinante en la trama, aumentando en cierto grado la expectación por el lanzamiento oficial. La versión anticipada, eso sí, incluye doblaje en inglés, pero Blumhouse ha confirmado que una futura actualización también incluirá español.

Un elenco potente para dar vida a una historia impactante

En esta línea, además de su prometedora jugabilidad, el título contará con un reconocido elenco de actores de voz tanto en inglés como en español. Entre ellos destacan AmaLee (One Piece Film: Red, Honkai: Star Rail) cómo Mediodía y Luis Bermúdez (DC: Dark Legion, Call of Duty: Black Ops 6) como Gabriel. La versión en español contará con las voces de Henar Hernández (Big Mouth, Oshi No Ko) y Mario García (Resident Evil 4).

Theater of Idols / ,

Tendrás que sangrar con cada disparo

‘Crisol: Theater of Idols’ transporta a los jugadores al mundo de Hispania, una versión terrorífica de España dividida por dos religiones en guerra. La ciudad de Tormentosa es el escenario de rituales macabros e ídolos monstruosos, dando pie para explorar tanto el terror sobrenatural como el psicológico. Esta reproducción del marco ibérico supone un elemento diferenciador, ya que, en lugar de repetir la ambientación de la típica mansión americana o la aldea genérica, se apoya en referencias religiosas nacionales, mezclando arte sacro e iconografía grotesca.

Con este planteamiento, el formato combinará acción en primera persona con trazas de éxitos de supervivencia y terror, obligando a los jugadores a sacrificar su propia sangre como munición para sobrevivir a los retorcidos horrores de Tormentosa. Es decir, que cada disparo consume la vida del personaje, por lo que tendrás que elegir con cuidado cuándo apretar el gatillo.

Requisitos mínimos de la demo de Crisol: Theater of Idols

OS: Windows 10 64-bit

Procesador (CPU): Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600X

Memoria RAM: 32 GB

Tarjeta gráfica (GPU): NVIDIA GeForce RTX 2080 o AMD Radeon 6800XT

Almacenamiento libre: 16 GB disponibles

¿Cuándo se publica Crisol: Theater of Idols?

Por el momento el primer proyecto de Blumhouse tiene fecha de lanzamiento establecida para 2026, con versiones confirmadas para ordenador, Xbox Series X|S y PS5. Los artesanos digitales de Vermila Studios siguen centrados en la creación de un proyecto tan arriesgado, como diferente e innovador.

Por lo que anticipa la demo, podría convertirse en un referente dentro de su segmento, por esta misma fusión de FPS, survival horror y cultura ibérica en una única obra. Cualquiera que espere un juego de terror genérico sin más, se equivoca, porque ‘Crisol’ no se anda con rodeos ni con sustos baratos y quiere que pagues la munición con tu propia sangre.