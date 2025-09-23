Información

Foro ALIA: la inteligencia artificial generativa aterriza
en Alicante, València y Castellón

La Comunidad Valenciana acogerá durante los próximos meses la primera edición del Foro ALIA, un ciclo de seis conferencias que tendrá lugar en las ciudades de Alicante, València y Castellón bajo la organización del CENID – Centro de Inteligencia Digital en la Provincia de Alicante, patrocinado por LynxView, y en colaboración con la CEV y los diarios de Prensa Ibérica, INFORMACIÓN, LEVANTE-EMV y EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO.


El objetivo de esta iniciativa es claro: convertirse en un punto de encuentro para impulsar la adopción de la inteligencia artificial generativa en empresas y administraciones públicas, mostrando de manera práctica cómo esta tecnología puede transformar procesos, abrir nuevas oportunidades de negocio y mejorar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.


A lo largo de las seis citas, el Foro ALIA reunirá a ponentes de referencia en el ámbito tecnológico, empresarial e institucional, que abordarán desde diferentes ángulos los retos y oportunidades que supone la implantación de la IA generativa.

La programación incluirá casos de éxito, mesas redondas y debates que pondrán de relieve la manera en que esta herramienta puede marcar un antes y un después en la competitividad y en la innovación de la región.


La iniciativa, organizada por los principales diarios de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana, busca acercar el conocimiento sobre la IA a los sectores estratégicos de Alicante, València y Castellón, convirtiéndose en una plataforma estable de reflexión y diálogo sobre el futuro tecnológico inmediato. Con este estreno, el Foro ALIA pretende sentar las bases de un espacio de referencia en España en torno a la inteligencia artificial generativa, un ámbito que ya está transformando la manera en que trabajamos, consumimos y nos relacionamos con la administración.

ALICANTE

Los expertos ponen el foco en la vigilancia y el control para que la IA sea segura

Vigilancia y control para hacer de la inteligencia artificial (IA) una herramienta segura y responsable frente a las amenazas que ya se están produciendo. Son dos de las premisas básicas en las que insisten los expertos para hacer frente a problemas generados por esta tecnología que van desde las estafas, los fraudes, los ciberataques, hasta, incluso, los suicidios. Así quedó en evidencia durante el I Foro ALIA: «Lenguaje y Futuro», celebrado en el Club INFORMACIÓN.

Presentación I Foro ALIA sobre Inteligencia Artificial en el Club INFORMACIÓN
Protagonistas

Toni Cabot

Toni Cabot

Director de INFORMACIÓN

Manuel Palomar

Manuel Palomar

Director del Centro de Inteligencia Digital de Alicante (CENID)

Ricardo Baeza-Yates

Ricardo Baeza-Yates

Referente internacional en el campo de la IA y profesor afiliado a las universidades de KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) y UPF (Universitat Pompeu Fabra)

