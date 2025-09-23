Foro ALIA: la inteligencia artificial generativa aterriza
en Alicante, València y Castellón
La Comunidad Valenciana acogerá durante los próximos meses la primera edición del Foro ALIA, un ciclo de seis conferencias que tendrá lugar en las ciudades de Alicante, València y Castellón bajo la organización del CENID – Centro de Inteligencia Digital en la Provincia de Alicante, patrocinado por LynxView, y en colaboración con la CEV y los diarios de Prensa Ibérica, INFORMACIÓN, LEVANTE-EMV y EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO.
El objetivo de esta iniciativa es claro: convertirse en un punto de encuentro para impulsar la adopción de la inteligencia artificial generativa en empresas y administraciones públicas, mostrando de manera práctica cómo esta tecnología puede transformar procesos, abrir nuevas oportunidades de negocio y mejorar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
A lo largo de las seis citas, el Foro ALIA reunirá a ponentes de referencia en el ámbito tecnológico, empresarial e institucional, que abordarán desde diferentes ángulos los retos y oportunidades que supone la implantación de la IA generativa.
La programación incluirá casos de éxito, mesas redondas y debates que pondrán de relieve la manera en que esta herramienta puede marcar un antes y un después en la competitividad y en la innovación de la región.
La iniciativa, organizada por los principales diarios de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana, busca acercar el conocimiento sobre la IA a los sectores estratégicos de Alicante, València y Castellón, convirtiéndose en una plataforma estable de reflexión y diálogo sobre el futuro tecnológico inmediato. Con este estreno, el Foro ALIA pretende sentar las bases de un espacio de referencia en España en torno a la inteligencia artificial generativa, un ámbito que ya está transformando la manera en que trabajamos, consumimos y nos relacionamos con la administración.
Los expertos ponen el foco en la vigilancia y el control para que la IA sea segura
Vigilancia y control para hacer de la inteligencia artificial (IA) una herramienta segura y responsable frente a las amenazas que ya se están produciendo. Son dos de las premisas básicas en las que insisten los expertos para hacer frente a problemas generados por esta tecnología que van desde las estafas, los fraudes, los ciberataques, hasta, incluso, los suicidios. Así quedó en evidencia durante el I Foro ALIA: «Lenguaje y Futuro», celebrado en el Club INFORMACIÓN.Leer artículo completo Ver foro
Protagonistas
Toni Cabot
Director de INFORMACIÓN
Manuel Palomar
Director del Centro de Inteligencia Digital de Alicante (CENID)
Ricardo Baeza-Yates
Referente internacional en el campo de la IA y profesor afiliado a las universidades de KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) y UPF (Universitat Pompeu Fabra)