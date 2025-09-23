La Comunidad Valenciana acogerá durante los próximos meses la primera edición del Foro ALIA, un ciclo de seis conferencias que tendrá lugar en las ciudades de Alicante, València y Castellón bajo la organización del CENID – Centro de Inteligencia Digital en la Provincia de Alicante, patrocinado por LynxView, y en colaboración con la CEV y los diarios de Prensa Ibérica, INFORMACIÓN, LEVANTE-EMV y EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO.

El objetivo de esta iniciativa es claro: convertirse en un punto de encuentro para impulsar la adopción de la inteligencia artificial generativa en empresas y administraciones públicas, mostrando de manera práctica cómo esta tecnología puede transformar procesos, abrir nuevas oportunidades de negocio y mejorar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

A lo largo de las seis citas, el Foro ALIA reunirá a ponentes de referencia en el ámbito tecnológico, empresarial e institucional, que abordarán desde diferentes ángulos los retos y oportunidades que supone la implantación de la IA generativa.