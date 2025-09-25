El terrorífico 'OD' presenta nuevo tráiler en el décimo aniversario de Kojima Productions

Durante la celebración del décimo aniversario de Kojima Productions, Hideo Kojima reveló nuevos detalles sobre varios de sus proyectos, entre ellos 'OD', su experiencia de terror desarrollada en asociación con Xbox Game Studios. El evento, llamado Beyond the Strand, nos proporcionó un nuevo tráiler e incluso alguna declaración del creador. Según él, la experiencia será tan intensa que podría llevar a algunos jugadores a “ensuciarse los pantalones”.

Para jugar con pantalones de repuesto

El tráiler de ‘OD’ deja muestras de pasillos oscuros, rituales a la luz de las velas y expresiones hiperrealistas de miedo, resultado del uso de Unreal Engine 5. Kojima comentó que escaneó entornos reales para crear escenarios con mayor verosimilitud. En realidad, la propuesta recuerda a la mítica demo de ‘P.T.’, lanzada en 2014, que sirvió como introducción a ‘Silent Hills’ antes de su cancelación por parte de Konami. La atmósfera evoca una incomodidad y tensión cercanas a aquella prueba de juego.

Nada de terror a medio susto

El reparto incluye una mezcla de estrellas de cine y televisión. La protagonista será Sophia Lillis (‘Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones’, ‘IT’), acompañada por Hunter Schafer (‘Euphoria’) y Udo Kier (‘Bacurau’). El proyecto también cuenta con la colaboración del cineasta Jordan Peele, conocido por películas como ‘Déjame salir’, ‘Nosotros’ y ‘Nop’, que participa en el desarrollo creativo.

Durante la presentación, Kojima reforzó que ‘OD’ no pretende explorar un tipo de terror convencional, sino algo experimental que debería provocar reacciones extremas. A algunos les encantará, otros lo rechazarán por completo. “Ese es el impacto que busco”. El objetivo es crear una experiencia que vaya más allá del susto inmediato, algo que conmueva la mente y el cuerpo. Este tipo de declaraciones está en consonancia con otros comentarios previos del creativo sobre su deseo de desarrollar una propuesta más profunda que un juego de “susto repentino”.

Nada sobre la trama hasta ahora

La trama de ‘OD’ sigue sin revelarse. El tráiler insinúa un suceso ocurrido hace diez años, aunque no hay sinopsis oficial. También se mantiene la intención de integrar tecnologías en la nube, una característica que Kojima ya mencionó al anunciar el juego en The Game Awards 2023. En todo caso, el proyecto continúa en desarrollo y no tiene fecha de lanzamiento confirmada. Se espera su llegada a Xbox Series X|S y PC, como parte del acuerdo con Xbox Game Studios.

OD - Knock Teaser Trailer

Death Stranding Mosquito

Además de ‘OD’, Kojima también aprovechó para presentar un avance de ‘PHYSINT’, su juego de espionaje táctico aún en etapas tempranas y ‘Death Stranding: Mosquito’, que es el nombre que recibe la adaptación al formato anime del juego. A través de un vídeo que dura poco más de dos minutos, el equipo presenta un nuevo protagonista para contar una historia distinta de la trama principal.

Tampoco se reveló la fecha de estreno. Sí se confirmó que será un largometraje de animación, escrito por Aaron Guzikowski (‘Raised by Wolves’). El tráiler también indica que la dirección no corre a cargo de Hideo Kojima. La firma Hiroshi Miyamoto, de ABC Animation Studio.

El protagonista de ‘Mosquito’ parece tener cierta conexión con un personaje del entorno de Sam Bridges. El misterioso héroe (o posible villano) deja entrever su capacidad y agresividad para proteger a una de las criaturas BT que hostigan a los porteadores en el juego. Este podría ser un camino atractivo que expande el universo centrándose en sus criaturas más enigmáticas.

Death Stranding Mosquito - Teaser Trailer

Una jornada ajetreada para Kojima

Muchas novedades interesantes alrededor del universo del popular creativo nipón, que aprovechó la celebración del décimo aniversario de Kojima Productions para actualizarlas. Entre ellas ‘OD’, en colaboración con Xbox, ‘PHYSINT’, el “no Metal Gear” que tiene la desarrolladora entre manos, y ‘Death Stranding Mosquito’, que al menos deja un planteamiento muy interesante. Nada mal para un solo día.