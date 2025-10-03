La fase final de VALORANT Champions 2025 ya está en marcha en París y llega sin representación española. Team Heretics y GIANTX se despidieron antes del fin de semana, dejando el tramo final para cuatro pesos pesados que se han ganado el billete a base de series muy serias. El título se decide entre FNATIC, NRG, DRX y Paper Rex en el Accor Arena.

Adiós a Heretics y GIANTX

El camino español se torció pronto. Heretics cayó 0-2 ante MIBR en el cuadro superior y, ya en la repesca, se impuso 2-1 a GIANTX en un duelo que garantizaba el KO de uno de los dos representantes. En la siguiente ronda, Paper Rex frenó a los madrileños por 2-1 y apagó definitivamente el sueño de pelear por las medallas. GIANTX, por su parte, cedió 0-2 con NRG en su debut de playoffs y quedó relegado al cuadro inferior antes del cruce fratricida.

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles. / Elsotanoperdido

El cuadro, al rojo vivo

Por arriba, FNATIC y NRG se miden en la final del cuadro superior (Bo3); el ganador volará directo a la gran final del domingo. Por abajo, DRX y Paper Rex juegan la semifinal del cuadro inferior (Bo3); el vencedor peleará mañana la final del cuadro inferior (Bo5) contra el perdedor del FNATIC–NRG por el último billete a la finalísima. Horarios en hora peninsular: hoy 13:00 y 16:00, sábado 13:00, domingo 13:00.

FNATIC llega desde un alto nivel competitivo tras superar a Paper Rex en semifinales del upper. NRG viene de tumbar a MIBR y de un cruce sólido ante GIANTX. Partido con aroma a final anticipada. En la parte baja, DRX ha sobrevivido a una repesca durísima y Paper Rex sigue siendo puro vértigo en ataque pese a su caída al lower. Cualquier error puede costar el torneo.

Dónde verlo

Las finales se disputan del 3 al 5 de octubre en el Accor Arena de París y pueden seguirse en los canales oficiales, con cobertura y guía del evento en la web. La retransmisión en castellano se emite en el canal de Valorant España en Twitch.

Próximas citas (CEST)

Final del cuadro superior: FNATIC vs NRG - viernes 3/10, 13:00

Semifinal del cuadro inferior: DRX vs Paper Rex - viernes 3/10, 16:00

Final del cuadro inferior: sábado 4/10, 13:00 (Bo5)

Gran final: domingo 5/10, 13:00 (Bo5)

Con los españoles fuera, queda un fin de semana para sentarse a disfrutar del mejor VALORANT del año y ver quién levanta la copa en París.