Lanzamientos de videojuegos de la semana: Battlefield 6 lidera una nueva ronda de interesantes estrenos

Un lunes más, aquí estamos puntuales a nuestra cita semanal con las novedades del sector del entretenimiento electrónico. Los próximos días vienen cargados, así que repasamos rápidamente los proyectos más destacados que se lanzarán entre 6 al 10 de octubre de 2025 para Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dispositivos móviles y PC, con nombres muy esperados y algunas propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

Los estrenos más relevantes de los próximos días recaen en la llegada de ‘Battlefield 6’, un nuevo título de la franquicia bélica de Electronic Arts que llega 4 años después del lanzamiento de ‘Battlefield 2042’, una entrega que no terminó de cuajar bien a raíz de una serie de cambios que no fueron del agrado de los jugadores. Se publicará junto a propuestas tan atractivas como ‘Yooka-Replaylee’, ‘Blood of Mehran’, ‘Little Nightmares III’ y ‘PixelJunk Eden 2’ entre muchos otros. Consulta la lista completa con las plataformas y fechas a continuación.

6 de octubre

'Caveman Caravan' (PC)

'House of Necrosis' (PC)

'Beautiful Cell' (PC)

7 de octubre

'Battle Suit Aces' (PS5, Switch, PC)

'King of Meat' (PS5, Xbox Series, PC)

'Little Rocket Lab' (Xbox One, Xbox Series, PC)

'Sopa – Tale of the Stolen Potato' (PC, Xbox One, Xbox Series)

'Deathground' (PC Early Access en Steam)

‘Blood of Mehran’ (PS5, PC, Xbox Series)

RPG de acción situado en un imperio persa ficticio donde mitología y política se entrecruzan en una trama amplia. Controlas a Mehran, un guerrero exiliado decidido a restaurar el honor de su familia y frenar a las fuerzas que corrompen el reino. La dirección artística se inspira en la arquitectura de Oriente Medio para crear una ambientación cinematográfica. La jugabilidad combina combate táctico y exploración en un mundo semi abierto, con decisiones que afectan directamente al destino del protagonista y del imperio. Incluye secciones de sigilo con un estilo cercano a ‘Assassin’s Creed’.

8 de octubre

'Finding Paradise' (PS5, Xbox One, Xbox Series)

‘Cats and Seek: Kyoto’ (Xbox Series, Xbox One, PS5, Switch)

‘Pirate Trails: Tentacles and Treasures’ (Xbox Series, Xbox One)

9 de octubre

'Absolum' (PS4, PS5, Switch, PC)

'Bye Sweet Carole' (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

'Lost Eidolons: Veil of the Witch' (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

'Yooka-Replaylee' (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)

El dúo de plataformas vuelve con una edición renovada del clásico moderno de Playtonic Games. Presenta gráficos actualizados, mundos ampliados, física revisada y contenido adicional. Busca gustar tanto a quienes disfrutaron la aventura original como a nuevas jugadoras y jugadores que quieran un tributo a la edad dorada del 3D. Añade cooperativo más amplio, minijuegos inéditos y una progresión más fluida, todo sin perder el humor de la serie. Buenas noticias, porque además dispone de una demo gratuita para descarga.

10 de octubre

'Little Nightmares III' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)

'PixelJunk Eden 2' (PS4, PS5, PC)

'Snoopy & The Great Mystery Club' (PS5, Xbox Series, PC, Switch)

'Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga' (PS4, PS5, Switch, PC)

'Dreams of Another' (PS5, PC). (Con soporte para PS VR2)

'Little Nightmares Enhanced Edition' (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

'Battlefield 6' (PC, PS5, Xbox Series)

La saga de disparos de EA regresa con combates a gran escala y un sistema de destrucción más ambicioso. La campaña sitúa la acción en 2027, con la Tercera Guerra Mundial como amenaza inminente. Encarnas a un marine del escuadrón de élite Dagger-13 que debe dar caza al asesino de un líder político antes de que estalle el conflicto. La nueva entrega mejora física, IA enemiga y progresión, e introduce novedades en el multijugador con eventos en tiempo real. La prueba jugable generó comentarios muy positivos entre parte del público.

Toda la semana por delante

Del 6 al 10 de octubre llegan estrenos para todos los gustos, entre acción, plataformas y aventuras. ¿Tienes ya tus favoritos o vas a decidir sobre la marcha? La semana que viene volvemos con más lanzamientos, recomendaciones y algún curioso descubrimiento para seguir disfrutando con el mando en la mano.