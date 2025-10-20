Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corte global

Una caída mundial de la nube de Amazon deja inoperativas cientos de webs y apps como Fortnite, Zoom o Perplexity

Amazon Web Services informa de un repentino aumento en las tasas de error y latencias de al menos 20 de sus servicios que está causando problemas en varias regiones del mundo

Logo de Amazon.

Logo de Amazon. / EP

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

Videojuegos como Fortnite y Roblox, asesores de IA como Alexa o Perplexity, redes sociales como Snapchat y herramientas de productividad como Zoom o Canva están actualmente inoperativas o sufren fallos en su funcionamiento debido a una caída mundial de los servicios de computación en la nube de Amazon que está a afectando a cientos de páginas web y aplicaciones de todo tipo.

El verificador de estado de Amazon Web Services (AWS) indica que la compañía está investigando un repentino aumento en las tasas de error y latencias de al menos 20 de sus servicios que perjudica los servicios en varias regiones del mundo. La causa del corte es, por ahora, un misterio. "Estamos involucrados activamente y trabajando para mitigar el problema y comprender la causa", indican en un comunicado, que promete actualizaciones de estado cada 45 minutos.

Usuarios de todo el mundo han notado desde primera hora de la mañana esos problemas de conectividad. Según el portal Downdetector, a las 10 hora española ya se habían presentado más de 5.710 quejas por problemas en el acceso a servicios web, la immensa mayoría de ellas desde la costa este de los Estados Unidos. La cifra ha caído por debajo de las 3.000 una hora más tarde.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Gobierno llevará a la Generalitat a los tribunales si no anula las medidas contra los derribos de las casas de Babilonia en Guardamar
  2. El Ayuntamiento de Torrevieja impone multas de hasta 4.000 euros a las terrazas por incumplir la ordenanza
  3. La coca de mollitas más grande del mundo se hace realidad en Alicante
  4. Caos en un barrio de Santa Cruz bajo la luz de las velas
  5. Alicante y el Consell diseñan un eje deportivo en la Vía Parque para 2026
  6. Lo tenía todo para vivir de la fama tras ganar 'Gran Hermano'… pero prefirió una vida sencilla en Elche
  7. Inhabilitación y prisión para un patólogo de la provincia de Alicante por no detectar a tiempo un cáncer
  8. Robaba piezas de coche por la puerta trasera: detenido un empleado y dos clientes en Benidorm

El Gobierno congelará las cuotas a los autónomos que menos ganan y plantea subir hasta un 2,5% al resto

El Gobierno congelará las cuotas a los autónomos que menos ganan y plantea subir hasta un 2,5% al resto

'Hitman World of Assassination - Anniversary Box' celebra por todo lo alto los 25 años del Agente 47

'Hitman World of Assassination - Anniversary Box' celebra por todo lo alto los 25 años del Agente 47

Interior admite una "extralimitación" de un agente que costó la vida a un detenido en Elche

Interior admite una "extralimitación" de un agente que costó la vida a un detenido en Elche

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja

Los mayores de Alicante dicen basta: exigen recuperar sus talleres de actividades

Los mayores de Alicante dicen basta: exigen recuperar sus talleres de actividades

'En Paradero Desconocido', el nuevo pódcast de Prensa Ibérica

'En Paradero Desconocido', el nuevo pódcast de Prensa Ibérica

Julián Romero, el último afinador de cencerros de La Serena: "He nacido y me he criado entre ovejas"

Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)

Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
Tracking Pixel Contents