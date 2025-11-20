Todo lo que necesitas saber sobre Luna, la "consola" de videojuegos en la nube que Amazon ofrece gratis a sus clientes Prime

Amazon acaba de dar un paso importante en su apuesta por el entretenimiento al anunciar que los suscriptores de Amazon Prime en España ya disponen sin coste adicional de acceso a Amazon Luna, su plataforma de juegos en la nube. Según el mensaje lanzado por la empresa:

"Queremos informarte sobre cambios en tus ventajas de juego. Como cliente de Prime, ahora dispones de acceso a Amazon Luna, donde puedes jugar en los dispositivos que ya tienes. Disfruta de los juegos favoritos de los fans y de GameNight, una colección de juegos de grupo para divertirte con tu familia y amigos. Se incluye con tu suscripción Prime sin coste adicional".

¿Qué ofrece Amazon Luna?

Algunos de los videojuegos que figuran en el catálogo de Amazon Luna / INFORMACIÓN

Amazon Luna es un servicio de "cloud gaming" que permite jugar sin necesidad de consola o PC de alta gama: los juegos se ejecutan en los servidores de Amazon y la imagen se transmite al dispositivo del usuario.

Para los usuarios Prime en España, esto representa:

Una biblioteca de juegos ya disponible sin coste extra más allá de la propia suscripción Prime.

más allá de la propia suscripción Prime. Acceso desde dispositivos habituales como PC, Mac, tabletas, smartphones o televisores inteligentes compatibles.

como PC, Mac, tabletas, smartphones o televisores inteligentes compatibles. Una nueva sección llamada GameNight, centrada en juegos de grupo —para familia o amigos— cuya propuesta es sencilla, accesible y social.

Las novedades de juegos en Amazon Luna / INFORMACIÓN

Si eres cliente de Prime, tienes acceso a Luna Standard, la suscripción básica de Luna, en los países donde Luna está disponible. Luna Standard ofrece una selección de juegos muy entretenidos, como Courtroom Chaos, Fortnite y Hogwarts Legacy. Además de la biblioteca de juegos, con Luna Standard también puedes jugar a los juegos que hayas comprado en Luna y transmitirlos a cualquier dispositivo, sin necesidad de una consola o un PC para juegos.

Si eres cliente de Prime, pero no resides en ninguno de los países en los que Luna está disponible, puedes descargar juegos para PC y otras ofertas especiales a través de Claim Games with Luna (https://luna.amazon.es/claims). Las ofertas pueden variar según el país.

Luna Premium es la suscripción superior de Luna. Ofrece a los usuarios todo lo incluido con Luna Standard, además de una biblioteca ampliada de juegos de alta calidad, entre los que se incluyen algunos de los títulos más populares, como FC 25 y Need for Speed™ Unbound. Luna Premium tiene una prueba de 7 días.

Lo que cambia (y lo que permanece)

Juegos que ofrece Amazon Luna / INFORMACIÓN

Que Amazon incluya Luna como ventaja para los usuarios Prime marca una clara estrategia de añadir valor a su suscripción. Hasta ahora, los usuarios de Prime ya disfrutaban de envíos rápidos, vídeo en streaming, música y otras ventajas; con Luna, la compañía introduce el juego como nuevo eje de ocio.

Sin embargo, es importante remarcar que aunque muchos títulos están incluidos, no todo el catálogo de Luna queda disponible automáticamente para Prime sin coste adicional: la oferta gratuita puede referirse a una selección de juegos, mientras que otros contenidos premium o canales especializados pueden requerir pago o suscripciones aparte.

Claves para sacarle partido

Para aprovechar esta nueva ventaja:

Verifica que tu dispositivo es compatible y que tienes una buena conexión a Internet . Amazon recomienda una velocidad sostenida adecuada para una experiencia fluida.

. Amazon recomienda una velocidad sostenida adecuada para una experiencia fluida. Accede al servicio desde la dirección oficial (luna.amazon.es) y lógate con tu cuenta Prime para comprobar los juegos disponibles .

. Invitaciones como "jugar con familia y amigos" mediante GameNight sugieren que la experiencia brilla cuando se usa en grupo , así que puede valer la pena organizar una tarde de juego multijugador.

, así que puede valer la pena organizar una tarde de juego multijugador. Si ya poseías Prime, se trata de una ventaja "extra" que no requiere coste añadido —aunque conviene revisar los términos y catálogo concretos en España.

El apartado de GameNight para jugar en familia / INFORMACIÓN

¿Qué supone para el mercado del videojuego?

Con esta iniciativa, Amazon busca posicionarse en un terreno cada vez más competitivo: el de los servicios de juego en la nube. Frente a otras plataformas que exigen consolas, descargas o suscripciones independientes, ofrecer juegos "incluidos" con Prime refuerza la propuesta de valor de Amazon.

Para los jugadores españoles, representa una puerta de entrada más cómoda al gaming: si ya eres cliente Prime, ahora puedes sumergirte en un servicio de juego sin grandes barreras técnicas o económicas iniciales.