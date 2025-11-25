Este año, el juego de cartas coleccionables ‘Disney Lorcana TCG’ llega a la recta final con aire de película y un punto de misterio perfecto para las tardes de manta y chocolate caliente. Después de Fabled, el set inspirado en Goofy e hijo que puso a todo el mundo a tararear las canciones de Powerline y voló de las estanterías, llega el turno de Whispers in the Well, una colección que combina detectives, espectros Disney y aventuras clásicas para compartir.

Grandes clásicos de estreno

En esta expansión se unen por primera vez al juego clásicos como ‘Tarón y el caldero mágico’ y la serie ‘Gárgolas’, todo un icono de los 90. Para rematar el ambiente detectivesco se incorporan Judy Hopps y Nick Wilde, de ‘Zootrópolis’, a tiempo para acompañar el estreno de su nueva aventura en cines.

Una nueva forma de jugar con los personajes Disney

El set introduce una nueva clasificación llamada Whispers, traducida como “Susurros”. Estos glimmers (versiones de personajes Disney dentro del reino de Lorcana) son espectros extraños que todavía no están del todo formados, como si hubieran quedado a medio camino. Para darles vida en la partida, los jugadores pueden recurrir a una mecánica inédita llamada Boost, que permite activar habilidades especiales o aumentar su fuerza. Para potenciar un Whisper, basta con colocar cartas del mazo debajo de él. Pero ¿de dónde salen exactamente estos Susurros? La gran pregunta, por supuesto, queda en manos de quienes se sienten a jugar. Como curiosidad, por lo que hemos podido ver, entre las primeras cartas aparecen nombres como Megara (Secret Keeper), Gaston (Frightful Bully) y Simba (King in the Making).

Disney Lorcana TCG se llena de magia y tardes eternas con Whispers in the Well. / Elsotanoperdido

Más historias Disney para compartir

Para Elaine Chase, responsable del estudio Disney Lorcana en Ravensburger, este lanzamiento supone un punto de inflexión en la historia del juego. “Tengo muchas ganas de ver cómo reaccionan los coleccionistas ante las cartas encantadas de este set y qué mazos nuevos construyen los Iluminadores para demostrar su cariño por las historias Disney que el juego vuelve a poner en primer plano”.

Entre esas historias destaca la llegada de las Gárgolas, héroes mitológicos. El diseño del glimmer Demona (Scourge of the Wyvern Clan) es fruto de un trabajo conjunto entre los equipos de diseño, arte y narrativa.

Con Tarón y el caldero mágico llegan glimmers tanto heroicos como terroríficos. El caldero del título aparece como un objeto especialmente potente dentro del juego, mientras que el Rey del Mal se presenta con la versión Wicked Ruler, capaz de devolver rápidamente glimmers desterrados al tablero. Un uso bastante eficiente de su magia oscura, sobre todo cuando se mezclan cuentos, villanos y sorpresas.

Disney Lorcana TCG se llena de magia y tardes eternas con Whispers in the Well. / Elsotanoperdido

Nieve, batallas y Pixar de camino

Cuando el frío empiece a notarse de verdad, la magia invernal de Winterspell llegará al reino de Lorcana. En este set se espera la llegada de glimmers de series como ‘El pato Darkwing’ y ‘Lilo & Stitch’, que se sumarán a batallas de bolas de nieve, snowboard y pequeñas travesuras invernales. El preestreno está previsto para el 13 de febrero de 2026, seguido del lanzamiento general el 20 de febrero, fechas estupendas para planear tardes de juego bajo cubierto.

Pero la cosa no termina ahí. En el segundo trimestre de 2026, se espera que los personajes de Pixar Animation Studios hagan su debut oficial en el juego. Woody, Buzz y muchos otros amigos saldrán de su caja de juguetes para acompañar a los Iluminadores en Wilds Unknown, una aventura por terrenos menos conocidos del universo Disney.

Disney Lorcana - Demona from Disney's Gargoyles

¿Cuándo se lanza Lorcana Whispers in the Well?

‘Whispers in the Well’ está disponible en tiendas especializadas desde el pasado 7 de noviembre, y desde el 14 de noviembre en el resto de establecimientos. Buen momento para ir pensando en las primeras compras navideñas.