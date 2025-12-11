Pasión por los videojuegos
Guillermo del Toro revela los nombres de los videojuegos que más le han influido
El director mexicano defiende su devoción por los videojuegos y reivindica la importancia de obras como God of War o Red Dead Redemption
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
El director y guionista mexicano Guillermo del Toro, conocido por obras como ‘El laberinto del fauno’ y ‘La forma del agua’, ha reafirmado su pasión por los videojuegos en una reciente entrevista en la que también ha señalado los títulos que más le han impresionado, situando a ‘God of War’ entre sus máximos en experiencias cinematográficas.
Del Toro y su pasión por Kratos
Del Toro menciona efusivamente el arco actualizado de la licencia de Sony. Según explica, los juegos de ‘God of War’ ofrecen "algunas de las experiencias más cinematográficas" que ha podido experimentar. Especialmente elogia cómo la desarrolladora aprovecha las posibilidades técnicas de las consolas para que los directores de arte puedan crear escenarios de luz muy trabajados, con diferentes atmósferas, que describe como "iluminados de película".
Pero la lista de elegidos por el director natural de Jalisco abarca muchos más nombres, entre ellos figuran "clásicos absolutos" como ‘BioShock’, que considera quizá "el más absorbente" de todos y ‘Death Stranding’, en el que incluso tuvo un papel gracias a su amistad con Hideo Kojima. Del creativo japonés también ensalza ‘Metal Gear Solid’ por el universo que ha sido capaz de crear, el juego de terror cooperativo ‘Left 4 Dead’ por su elevado grado de diversión, el épico western ‘Red Dead Redemption’ e incluso el clásico de culto ‘Shadow of the Colossus’, que no duda en calificar como una "obra maestra. Poético, atmosférico y capaz de conmover el alma.”
God of War Ragnarok - Tráiler PS5
Un director con muy buen gusto
Este nuevo arranque de sinceridad de Del Toro refuerza la premisa de que los videojuegos pueden (y deben) considerarse una forma de arte que guarda una íntima relación con el cine. Independientemente de gráficos o jugabilidad, comparten parcelas como la carga narrativa, la ambientación y unos amplios recursos emocionales. Para el cineasta, “no son solo juegos” ya que los títulos bien construidos son capaces de trascender cualquier categoría. Los entiende como experiencias que pueden ser tan relevantes como un largometraje cuidadosamente dirigido.
