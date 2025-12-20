Alucinación, sicofante, anzuelo de ira o podedumbre cerebral: la IA protagoniza las palabras del año

2025 ha estado marcado, sin duda, por la inteligencia artificial. Tres años después del lanzamiento de ChatGPT, los últimos 12 meses han ilustrado cómo la carrera entre empresas por el dominio de esta prometedora rama de las ciencias computacionales se ha convertido también en una pugna geopolítica cuyas implicaciones sociales son cada vez mayores.

Eso explica que diccionarios, revistas especializadas y organizaciones lingüísticas hayan elegido conceptos relacionados con la IA y sus efectos como sus palabras del año. A continuación, repasamos cinco términos cruciales para no perderte en las cada vez más comunes conversaciones sobre esta tecnología.

Para Merriam-Webster, la editorial de diccionarios más antigua de Estados Unidos, la palabra más destacada de 2025 es Slop o AI Slop, un concepto peyorativo que equivale a "contenido digital de baja calidad que se produce normalmente en grandes cantidades mediante IA". Se refiere al alud de imágenes sintéticas de estilo "increíblemente banal y realista" —según el filósofo y crítico de arte Jonathan Gilmore— que están inundando Internet. También ha sido elegida palabra del año por el Macquarie Dictionary, referente para el inglés australiano.

Aunque no se trata de un concepto nuevo, ha ganado relevancia debido a la popularización de herramientas comerciales de IA capaces de generar texto, imágenes, audio o vídeo. Piensa en los libros escritos por ChaGPT, los anuncios de gatitos creados con Nano Banana u otros contenidos falsos que parecen reales. Incluso la administración Trump ha recurrido a este tipo de contenido basura para difundir una propaganda calculadamente ofensiva para provocar rabia o indignación. Esa estrategia, definida como rage bait o cebo de ira, ha sido elegida palabra del año 2025 por el diccionario Oxford.

El vídeo generado con IA que muestra las intenciones de Trump en Gaza. / White House

En España, 8 de los 100 canales principales en tendencia compraten contenido basura de IA. Estos acumulan más de 20 millones de suscriptores, la mayor cifra del mundo, según un reciente estudio de la empresa Kapwing.

Vinculado al AI Slop, el curioso término italian brainrot (traducido literalmente como podredumbre cerebral italiana) se refiere al fenómeno de internet de compartir contenido grotesco, de baja calidad y adictivo de criaturas generadas con IA que buscan tener una apariencia italiana. Popular en TikTok e Instagram, responde al surrealismo, ironía y ansiedad propios de la llamada Generación Z, aquellas personas nacidas entre mediados o finales de la década de 1990 y finales de la década de 2000 o principios de la de 2010. Más allá de lo absurdo, el concepto describe el estado de deterioro mental causado por el consumo de este tipo de comida basura digital.

Su popularidad explica que fuese elegida palabra del año de 2024 por el diccionario Oxford. Además, Dictionary.com ha destacado el número 67, una peculiar elección que se debe al uso "imposible de definir" de este número al postear vídeos en redes sociales y para "frustrar de forma fiable a sus mayores", incapaces de entender qué significa. "No tiene sentido, es omnipresente y carece de sentido. En otras palabras, tiene todas las características del brainrot", aseguran.

Personajes grotescos generados con IA que pertenecen al fenómeno 'Italian Brainrot' / TikTok

"Tienes razón". "Qué listo eres". "Esa es una idea que cambia paradigmas". Si has interactuado con un chatbot como ChatGPT es muy posible que te haya dicho estas frases. No es un error, sino su diseño. Los asistentes de IA están programados para priorizar la conformidad con el usuario, lo que los lleva a hacer la pelota y confirmar su visión del mundo, aunque eso signifique mentir. Esa adulación interesada y servil tiene un nombre: sicofancia. Aunque su objetivo es retener al usuario enganchado a la pantalla, también puede tener consecuencias perversas. Y es que, como advierte The New York Times, amenaza con reforzar "sistemas de creencias salvajes y místicos" que exacerban conductas extremas.

Los sistemas de IA generativa son cada vez más potentes y convincentes, pero también producen cada vez más información incorrecta, un fenómeno que se conoce como alucinación. Los grandes modelos de lenguaje (o LLMs) están entrenados y programados para generar frases verosímiles, persuasivas y contundentes, pero no para verificar que lo que dicen es cierto. Así, y aunque el término traza una analogía con el pensamiento humano, esos errores son "algo inherente al funcionamiento de los transformers", la arquitectura de red neuronal detrás los chatbots, explica Ramón López de Mántaras, pionero de la IA en España.

El ChatGPT es un chatbot de IA que utiliza modelos de lenguaje para comprender y generar texto de forma conversacional, como si hablaras con una persona real. / Frank Rumpenhorst / DPA

Estechamente vinculada a los dos conceptos anteriores, la llamada psicosis por IA se refiere al reciente fenómeno en el que los usuarios establecen relaciones personales con chatbots de IA que se traducen en delirios y en episodios de paranoia. Ese vínculo unidireccional con asistentes de IA diseñados para mimetizar personalidades humanas se conoce como parasocial, palabra del año de 2025 para el Cambridge Dictionary.

Aunque no es un diagnóstico clínico reconocido, este término acuñado por primera vez por el psiquiatra danés Søren Dinesen Østergaard describe a las personas que establecen una unión íntima con la máquina que les lleva a perder el contacto con la realidad y creer ciegamente en lo que esta dice, desarrollando la firme convicción de que interactuan con un ente consciente o de que han revelado conspiraciones ocultas. Sin ir más lejos, el NYT destapó el caso de un hombre mentalmente sano de 47 años que, tras 300 horas interactuando con ChatGPT, terminó por creer que había descubierto una nueva fórmula matemática que iba a cambiar el mundo.