El vídeo del accidente en el que murió Vince Zampella capta el impacto al salir del túnel. ¿Pudo influir el deslumbramiento?

La muerte de Vince Zampella, cocreador de la millonaria franquicia ‘Call of Duty’ tras un accidente de tráfico a bordo de un Ferrari, ha conmocionado el mundo de los videojuegos. Desde este trágico suceso, no han sido pocos los que han intentado comprender qué ocurrió y cuáles fueron los factores que llevaron a este desenlace.

Buscando respuestas

Vince Zampella viajaba en un Ferrari 296 GTS y, por ahora, no hay una causa confirmada del siniestro. Según la Patrulla de Carreteras de California y la información publicada por NBC Los Ángeles, el vehículo se salió de la calzada justo después de abandonar un túnel en la carretera Angeles Crest Highway, al norte de Los Ángeles, chocando contra una barrera de hormigón antes de quedar envuelto en llamas. Un testigo aportó una grabación a las autoridades que ha terminado circulando en redes con el impacto captado desde otro vehículo.

Se trata de un coche que el propio Zampella compró recientemente, un superdeportivo equipado con un motor híbrido V6 biturbo PHEV que desarrolla 830 caballos de potencia, algo que lo convierte en uno de los Ferrari más potentes jamás creados. En el vídeo, se puede ver claramente el coche saliendo a toda velocidad de un túnel, luego se oye el chirrido de los neumáticos y el Ferrari derrapando en una curva, estrellándose contra la montaña que bordea el tramo de carretera.

Cielo despejado

El día del accidente, el cielo estaba soleado y en la grabación se aprecia el cambio de luz al salir del túnel, una situación que puede resultar peligrosa si coincide con una curva inmediata. Aun así, por el momento no hay confirmación oficial de que el sol fuera un factor determinante. En carretera, el deslumbramiento es un riesgo conocido, sobre todo en salidas de túnel. Ante una pérdida de visibilidad, lo habitual es reducir la velocidad y apoyarse en el parasol o en gafas de sol, siempre priorizando el control del vehículo.

Investigación en curso

De momento, se investiga qué provocó la salida de la calzada. En el siniestro, Zampella quedó atrapado en el coche tras el incendio, mientras que el pasajero salió despedido. Las autoridades indicaron que Zampella murió en el lugar del accidente y que el pasajero falleció más tarde en el hospital.