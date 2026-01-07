Te indicamos cómo descargar la demo de Dragon Quest VII Reimagined en consolas y PC

Si estás pendiente de la puesta de largo de ‘Dragon Quest VII Reimagined’ y no puedes esperar para jugarlo, debes saber que ahora mismo puedes descargar una versión demo completamente gratuita en PC y consolas. La prueba permite empezar la aventura antes del estreno del juego completo, previsto para el 5 de febrero de 2026.

Demo con premio

La prueba anticipada de ‘Dragon Quest VII Reimagined’ está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC (a través de Steam) y como incentivo extra, la compañía también ha confirmado una recompensa para Maribel en la edición final, el traje "Day Off Dress", que se obtiene tras jugar la prueba.

En paralelo, conviene tener en cuenta que la información publicada sobre el FAQ del juego apunta a que no se podrá trasladar la partida guardada entre las ediciones de Switch y Switch 2, así que lo más prudente es escoger plataforma desde el principio siempre que tengas la intención de continuar dentro de unas semanas.

Dragon Quest VII Reimagined. / CEDIDA

Hay varias razones por las que resulta interesante probar esta versión anticipada de ‘Dragon Quest VII Reimagined’. Dado que se trata de contenido relacionado con las etapas iniciales de la aventura, los desarrolladores han confirmado que los archivos guardados se podrán transferir a la versión final para que no se pierda el progreso. Además, una vez completada se liberará el aspecto exclusivo para personalizar a Maribel. En este caso, el extra se aplicará al juego final cuando esté disponible.

Reimaginando un clásico de época

Si te faltan datos sobre el juego, no está de más recordar que ‘Dragon Quest VII Reimagined’ es el remake para Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S y PC del RPG del mismo nombre, lanzado originalmente en 2000 para la PlayStation original.

El relanzamiento del histórico JRPG de Enix, que en aquel momento aún estaba lejos de fusionarse con Square, presenta gráficos revisados, una estética contemporánea y una jugabilidad que no revoluciona la fórmula original, pero la mejora en algunos aspectos, como el sistema de combate y las mecánicas de recorrido. La trama promete nuevos diálogos y la reescritura de algunas partes para que la historia sea más coherente y, en general, Square Enix ha trabajado para que ‘Reimagined’ sea más accesible para el público actual.

Para todos los públicos

De esta forma, la casa de entretenimiento nipona pretende atraer tanto a aquellos que se enamoraron de la aventura original, como a los que se han acercado recientemente a la serie y que todavía deben esperar un poco más para volver a encontrarse con uno de los títulos más recordados de la marca, que se convirtió en un éxito cuando se lanzó allá por el año 2000.