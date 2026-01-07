Treinta años de Tamagotchi, la mascota digital que ahora regresa a sus orígenes en Tokio.

El Tamagotchi, la pixelada mascota virtual que se popularizó en la década de los noventa, celebra en 2026 tres décadas desde su lanzamiento con más de 100 millones de dispositivos vendidos, regresando este miércoles a sus orígenes en Tokio con una exposición itinerante.

Jugar, alimentar y limpiar los excrementos de una mascota digital fue la fórmula de éxito que llevó a estos juguetes con forma de huevo a la fama mundial, convertidos ahora en un icono de la nostalgia colectiva entre un arsenal de colaboraciones, al tiempo que nuevos modelos actualizados tecnológicamente continúan llegando a las jugueterías.

Como el primer acto conmemorativo de estas tres décadas de historia, el capitalino Museo de Roppongi abrió hoy sus puertas a la muestra 'Tamagotchi Grand Exhibition', una exposición itinerante que continuará por las ciudades japonesas de Nagoya, Mito y Osaka.

Un viaje nostálgico al interior de Tamagotchi

La exposición propone al visitante trasladarse al interior de un Tamagotchi, recorriendo su mundo pixelado a través de instalaciones inmersivas, con pantallas y espacios que recuerdan la experiencia de cuidar a la mascota digital.

El recorrido explora la evolución tecnológica y visual del juguete, desde los primeros modelos monocromos hasta los dispositivos actuales con conexión WiFi, imágenes a color, comunicación por infrarrojos o pantalla táctil.

Además, el aniversario se celebra con modelos exclusivos de edición limitada diseñados por el director creativo y artista japonés Mitsuhiro Higuchi, que presentan su característica cáscara de huevo en forma de "capa geológica" colorida, como símbolo de las tres décadas de vida y éxito del juguete, según la organización.

Un fenómeno mundial

Tamagotchi salió a la venta en Japón en noviembre de 1996 y se convirtió en un éxito social de inmediato, con escasez de stock y más de 10.000 consultas diarias de consumidores que no lograban adquirir este dispositivo durante sus primeros meses.

Su expansión internacional fue también rápida y, en solo ocho meses, el juguete alcanzó las diez millones de unidades vendidas, una cifra récord en un sector donde un millón ya se consideraba un gran éxito comercial.

Desde entonces, la empresa Bandai ha lanzado 38 modelos distintos y ha superado los 100 millones de dispositivos vendidos a nivel mundial, con más de la mitad de sus ventas concentradas fuera de Japón, según los últimos datos de la empresa.

El resurgir del Tamagotchi

Tras varios altibajos, la saga vive actualmente su cuarto gran auge, según afirmó la empresa, impulsado por la reedición del Tamagotchi Original, colaboraciones con marcas de moda y una fuerte conexión con la nostalgia de quienes crecieron en los años noventa.

El resurgir actual de Tamagotchi se enmarca en el auge del llamado 'Heisei Retro', una tendencia que recupera la estética, los objetos y la cultura popular japonesa de finales de los noventa y principios de los dos mil, en un ejercicio de nostalgia por una época que vivió el paso entre lo analógico y lo digital.

Impulsado de forma inesperada por la conocida como Generación Z, este fenómeno ha devuelto protagonismo a iconos como el Tamagotchi, los Pokémon o los teléfonos plegables, que ahora se incorporan como accesorio, colocándolo en bolsos y ropa, y dotándolo de un nuevo significado más allá del juguete.