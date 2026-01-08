Novedades cómic y manga para enero de 2026: lecturas recomendadas para dar la bienvenida al año

Enero suele venir acompañado de dos clásicos. El primero, un frío que invita a quedarse en casa con un buen libro. El segundo, una pila de novedades editoriales capaz de convertir cualquier mesilla en una torre con vocación de rascacielos. Entre superhéroes en plena reordenación, ediciones de lujo, interesantes europeos y tomos manga, este mes trae lectura para rato.

8 de enero

‘Un mundo bajo muerte 7 de 9’ (Panini Cómics)

‘Patrulla X 17’ (Panini Cómics)

‘La espada salvaje de Conan 9’ (Panini Cómics)

‘Magik La colección completa’ (Panini Cómics)

‘Star Wars Omnibus: Kieron Gillen & Greg Pak’ (Planeta Cómic)

Un tomo recopilatorio con 1016 páginas que reúne la etapa final de la serie ‘Star Wars’ de Marvel ambientada entre ‘Una nueva esperanza’ y ‘El imperio contraataca’, con Luke Skywalker, Leia Organa y Han Solo moviéndose entre frentes muy distintos mientras el Imperio endurece su persecución.

Star Wars. / CEDIDA

14 de enero de 2026

‘Spawn: Misery’ (Planeta Cómic)

15 de enero

‘All In Batman Hush II 5’ (Panini Cómics)

‘Batman y Robin Año Uno 10’ (Panini Cómics)

‘Los 4 Fantásticos 3’ (Panini Cómics)

‘Ultimate Black Panther 7’ (Panini Cómics)

‘Capitán América 1’ (Panini Cómics)

El primer tomo de una nueva etapa del personaje en la edición española de Panini Cómics. Escrito por Chip Zdarsky y dibujado por Valerio Schiti, recopila los números ‘Captain America’ 1 a 3 de la edición original estadounidense. En su arranque, la historia devuelve a Steve Rogers al primer plano y plantea un punto de partida reconocible para el personaje, con un presente más áspero y amenazas menos fáciles de leer.

Capitán América. / CEDIDA

16 de enero

‘Blacksad 6 Todo cae - Edición de lujo’ (Norma Editorial)

‘Marcel Cerdan El corazón y los guantes’ (Norma Editorial)

‘Sailor Moon Eternal Edition 8’ (Norma Editorial)

‘Edens Zero 30’ (Norma Editorial)

‘Called Game 9’ (Norma Editorial)

‘True Beauty 6’ (Norma Editorial)

‘Kindergarten Wars 10’ (Norma Editorial)

‘Las tres estrellas de la calamidad 2’ (Norma Editorial)

‘Cómo Raeliana acabó en la mansión del duque 9’ (Norma Editorial)

Este noveno volumen cierra la historia con Raeliana decidida a cortar de raíz el plan de Beatrice. A partir de ahí, el tomo remata el conflicto alrededor del matrimonio pactado con Noah y la pelea por mantener a salvo a la gente cercana a ambos, con la protagonista empujando la situación hasta sus últimas consecuencias.

Mucha lectura para empezar el año. / CEDIDA

21 de enero de 2026

‘The Walking Dead 04’ (Planeta Cómic)

‘Lluvia’ (Planeta Cómic)

‘Lluvia’ es la adaptación en cómic del relato ‘The Rain’ de Joe Hill, publicado originalmente en la antología ‘Strange Weather’. El volumen recopila la miniserie ‘Joe Hill Rain’ 1 a 5. La historia arranca en Boulder, Colorado, con Honeysuckle Speck lista para empezar una nueva vida junto a su novia Yolanda, hasta que una tormenta imposible descarga un chaparrón de clavos, astillas de cristal que atraviesan la piel de cualquiera que no se ponga a cubierto. Con el fenómeno extendiéndose por el país, ambas intentan mantenerse a salvo mientras el mundo alrededor se descompone a toda velocidad.

'Lluvia'. / CEDIDA

22 de enero

‘DC Premiere Amanecer de DC Green Arrow 1’ (Panini Cómics)

‘A.V.T. Agencia de Variación Temporal’ (Panini Cómics)

‘Sandman Mystery Theatre 1’ (Panini Cómics)

‘All In Justice League Unlimited 10’ (Panini Cómics)

Ahora nos ocupamos de un número especial dentro de la línea DC All In. En este episodio, la JLA confía en Batman Beyond, Gold Beetle y Helena Wayne para investigar y frenar una amenaza que está eliminando, uno tras otro, a los viajeros temporales. El propio especial se presenta como antesala del siguiente gran evento de DC All In. La edición recopila el material ‘Justice League: Dark Tomorrow Special One-Shot’, con guion de Marc Guggenheim y Mark Waid, y dibujo de Cian Tormey.

'Justice League'. / CEDIDA

29 de enero

‘The Bat Man First Knight’ (Panini Cómics)

‘Marvel Premiere Ultimate Spider-Man 1’ (Panini Cómics)

‘Marvel Premiere Los Vengadores de Jed MacKay 1’ (Panini Cómics)

‘The Flash La colección completa 2’ (Panini Cómics)

‘El Sensacional Spiderman La colección completa’ (Panini Cómics)

Un tomo recopilatorio que reúne una etapa de ‘The Sensational Spider-Man’ con un tono más cercano al terror y a lo monstruoso, con varios antagonistas de perfil animal, entre ellos El Lagarto, el Hombre Lobo y La Gata Negra, afectados por transformaciones que desembocan en un choque especialmente salvaje con Spiderman. El volumen también enlaza con las consecuencias de ‘Civil War’ en la vida personal de Peter Parker y remata ese tramo con situaciones como el regreso del traje negro, ligado a Eddie Brock, y una historia centrada en Peter y Mary Jane firmada por Matt Fraction y Salvador Larroca.

Spiderman. / CEDIDA

Comienzo de un nuevo año

Con enero en movimiento, el panorama nos deja mucho superhéroe en primera línea, mangas y sus esperadas continuaciones, además de un par de ediciones de lujo con vocación de tardes de lectura larga. Un arranque de 2026 muy práctico para retomar series y atreverse con algo nuevo.