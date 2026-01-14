Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Policía detenido AlicanteObús playa DéniaFinanciación autonómicaMicroalga tóxicaBenidorm auditorio Julio IglesiasAbono transportes
instagramlinkedin

Battlefield 6 retrasa su temporada 2 y extiende la temporada 1 con nuevos retos y recompensas

La etapa actual se expande con retos semanales y nuevas recompensas mientras el estudio gana tiempo para refinar la siguiente tanda

La etapa actual se expande con retos semanales y nuevas recompensas mientras el estudio gana tiempo para refinar la siguiente tanda.

La etapa actual se expande con retos semanales y nuevas recompensas mientras el estudio gana tiempo para refinar la siguiente tanda. / CEDIDA

Carlos de Ayala - Elsotanoperdido

Originalmente programada para finales de enero, la actualización que traerá el nuevo contenido de la temporada 2 de ‘Battlefield 6’ ahora se espera que se lance el 17 de febrero, en PC, PS5 y Xbox Series X|S. “El retraso se decidió para dar más tiempo a Battlefield Studios para seguir desarrollando y refinando el contenido de la temporada 2 en función de los comentarios de los jugadores”, señala EA al anunciar la extensión de la actual etapa con la incorporación de nuevo contenido.

Cambios en los planes de temporada

La actualización que amplía la oferta de la temporada 1 estará disponible a partir del 20 de enero tanto en ‘Battlefield 6’ como en ‘Battlefield REDSEC’ e incluirá más desafíos semanales y la posibilidad de desbloquear elementos adicionales en el Pase de Batalla.

Originalmente programada para finales de enero, la actualización que traerá el nuevo contenido de la temporada 2 de ‘Battlefield 6’ ahora se espera que se lance el 17 de febrero, en PC, PS5 y Xbox Series X|S. “El retraso se decidió para dar más tiempo a Battlefield Studios para seguir desarrollando y refinando el contenido de la temporada 2 en función de los comentarios de los jugadores”, señala EA al anunciar la extensión de la actual etapa con la incorporación de nuevo contenido. Cambios en los planes de temporada La actualización que amplía la oferta de la temporada 1 estará disponible a partir del 20 de enero tanto en ‘Battlefield 6’ como en ‘Battlefield REDSEC’ e incluirá más desafíos semanales y la posibilidad de desbloquear elementos adicionales en el Pase de Batalla.

Originalmente programada para finales de enero, la actualización que traerá el nuevo contenido de la temporada 2 de ‘Battlefield 6’ ahora se espera que se lance el 17 de febrero, en PC, PS5 y Xbox Series X|S. “El retraso se decidió para dar más tiempo a Battlefield Studios para seguir desarrollando y refinando el contenido de la temporada 2 en función de los comentarios de los jugadores”, señala EA al anunciar la extensión de la actual etapa con la incorporación de nuevo contenido. Cambios en los planes de temporada La actualización que amplía la oferta de la temporada 1 estará disponible a partir del 20 de enero tanto en ‘Battlefield 6’ como en ‘Battlefield REDSEC’ e incluirá más desafíos semanales y la posibilidad de desbloquear elementos adicionales en el Pase de Batalla. / CEDIDA

En este sentido, el 27 de enero se activará el Frostfire Bonus Path, una ruta de recompensas que se completa en paralelo al Pase de Batalla y progresa mediante desafíos semanales, con desbloqueables de personalización para el soldado y otras opciones cosméticas. Cada nivel pide 10 puntos y el total es de 110, sin desafíos extra asociados a esta ruta.

Durante este periodo también se esperan recompensas por inicio de sesión vinculadas a San Valentín y varios fines de semana de doble experiencia. Por otro lado, aquellos con el Pase de Batalla activo de la temporada 1 también recibirán un paquete de armas, un bonificador de XP de carrera y objetos adicionales.

Battlefield 6 Season 2 Teaser

Explicaciones razonables

La explicación oficial sobre el cambio de planes es la habitual, la que apela al tiempo extra necesario para que el equipo termine de refinar el contenido de la temporada. Se trata de un movimiento muy corriente en los “juegos como servicio”. No obstante, la experiencia nos dice que la necesidad de tiempo extra suele indicar que hay cosas más importantes por ajustar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zara pone cifras a su futuro edificio en Maisonnave: 3,1 millones de inversión y 18 meses de obras
  2. Condenada la exalcaldesa Mónica Lorente y tres exconcejales por el contrato de las basuras de Orihuela
  3. PP y Vox rescatan en Elche la ordenanza para proteger ejes comerciales tras dispararse el cambio de local a vivienda
  4. Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
  5. Con la miel en los labios: el aeropuerto Alicante-Elche rozó los 20 millones de pasajeros en 2025
  6. ¿Elche o Londres? La niebla cubre parte del término municipal y se extiende por puntos de Santa Pola y la Vega Baja
  7. El Tribunal Constitucional tumba el recurso de Benidorm para evitar pagar 350 millones de euros por el suelo en Serra Gelada
  8. Los robos en el interior de vehículos en Alicante se disparan por las balizas

Battlefield 6 retrasa su temporada 2 y extiende la temporada 1 con nuevos retos y recompensas

Battlefield 6 retrasa su temporada 2 y extiende la temporada 1 con nuevos retos y recompensas

La libre elección sanitaria se consolida en Madrid

La libre elección sanitaria se consolida en Madrid

La demolición de dos bloques de San Antón se activa en Elche tras dos meses paralizada por el amianto

La demolición de dos bloques de San Antón se activa en Elche tras dos meses paralizada por el amianto

Los desafíos de la crianza y los límites a los niños, a examen en Alicante

Los desafíos de la crianza y los límites a los niños, a examen en Alicante

Así están el colegio Virgen de la Puerta y el CEE Antonio Sequeros de Orihuela

Así están el colegio Virgen de la Puerta y el CEE Antonio Sequeros de Orihuela

Los vecinos del barrio de San Gabriel se concentran para pedir un quinto médico y un segundo pediatra

Daniel Guzmán, del cine al punk: "Voy a enseñar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario"

Daniel Guzmán, del cine al punk: "Voy a enseñar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario"

Dia invierte 180 millones de euros en promociones para impulsar el ahorro y facilitar el consumo de productos frescos

Dia invierte 180 millones de euros en promociones para impulsar el ahorro y facilitar el consumo de productos frescos
Tracking Pixel Contents