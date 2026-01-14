Roblox ahora requiere verificación de edad para el uso del chat en todo el mundo.

‘Roblox’ ha anunciado cambios importantes en sus políticas de seguridad y, a partir de ahora, para acceder al chat de la plataforma los usuarios deberán completar una comprobación de edad en todas las regiones donde la herramienta de comunicación esté disponible, incluida España. Según su responsable de seguridad, Matt Kaufman, al crear barreras proactivas basadas en la edad, la plataforma ahora permite a sus usuarios conectarse de forma más segura y apropiada.

Sin verificación, el chat no estará disponible

Con esta función, ‘Roblox’ se convierte en la primera plataforma de juegos en línea que exige la verificación de edad para todos los grupos de edad como requisito para acceder al chat. La iniciativa pretende crear un entorno más seguro, promover interacciones apropiadas para cada edad y reducir el contacto inapropiado entre adultos y menores.

La implementación se ha hecho por fases tras el anuncio oficial en noviembre. En diciembre, el requisito entró en vigor en Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos. Desde entonces, aproximadamente el 50 por ciento de los usuarios activos diarios en esos países han completado la verificación. ‘Roblox’ asegura que decenas de millones de usuarios diarios ya han pasado el proceso y se espera que la cifra siga creciendo.

¿Cómo funciona el consentimiento?

La casa indica que el consentimiento de padres, madres o tutores es necesario para que los menores de 9 años puedan acceder a las funciones de chat. El proceso se realiza directamente en la app y en la práctica, es el menor el que recibe la indicación de solicitar permiso y el adulto lo gestiona desde las herramientas de control parental asociadas a la cuenta. Solo después de conceder este permiso el menor podrá completar el proceso e interactuar con otros usuarios de su mismo grupo de edad o grupos similares.

La privacidad como prioridad

Desde la plataforma se pone especial interés en enfatizar que la verificación de edad se ha desarrollado priorizando la privacidad, velocidad y seguridad. La aplicación completa el proceso en segundos usando la cámara del dispositivo. Las imágenes y los vídeos capturados se procesan a través del proveedor Persona y la compañía se asegura de eliminar los archivos tras el proceso, sin almacenarse.

A partir de 13 años, los usuarios pueden completar la comprobación mediante estimación facial o mediante verificación con documento. Si surgen problemas, detecta errores o discrepancias, ofrece canales de atención al cliente y mecanismos para apelar el resultado. Además, la plataforma realiza evaluaciones de comportamiento constantes y puede solicitar una nueva verificación en cualquier momento si identifica inconsistencias significativas en la edad reportada.

Rangos de edad y limitaciones en el chat

Tras la verificación, los usuarios se clasifican en seis grupos de edad. Menores de 9 años, de 9 a 12 años, de 13 a 15 años, de 16 a 17 años, de 18 a 20 años y mayores de 21 años. El chat se restringe a usuarios de la misma edad o similar. Por defecto, cada grupo puede comunicarse con su grupo y con los grupos contiguos. Para los niños menores de 9 años, el chat permanece deshabilitado por defecto y solo se habilita con consentimiento explícito tras la verificación.

Herramientas de control

‘Roblox’ también refuerza la función relativa a los controles parentales que permite a los padres supervisar el estado de verificación de edad, gestionar ciertos datos de la cuenta del menor cuando proceda y administrar diferentes aspectos de su experiencia en la plataforma. Además, la compañía mantiene abierto el "Centro de Seguridad", un espacio con guías, herramientas e instrucciones claras para informar a padres y tutores sobre el uso de la plataforma.

Seguridad en varios niveles

El requisito de verificación de edad para el chat forma parte de un plan de seguridad más amplio que incluye moderación proactiva de contenido, normas estrictas de comunicación para menores y controles parentales. Desde el sector de seguridad de la compañía se asegura que esta base sumará nuevos elementos de control, como la exigencia de verificación para que los creadores utilicen funciones colaborativas en tiempo real en Roblox Studio y sistemas que faciliten la comunicación segura entre niños y familiares de diferentes edades.

En definitiva, ‘Roblox’ vincula el acceso al chat a una comprobación de edad y a límites por tramos, con el objetivo de reducir contactos inadecuados entre usuarios de edades muy diferentes. Medidas que pueden llegar algo tarde, pero siempre son bienvenidas.