Juegos de baja calidad
Sony elimina más de 1.000 juegos de PlayStation Store y los jugadores lo celebran
La exclusión masiva afecta a un único editor y podría indicar cambios en las políticas de calidad de PlayStation Store
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
En los últimos meses se ha vuelto cada vez más común ver juegos de baja calidad, clones genéricos e incluso títulos con carátulas generadas por IA ocupando espacio en PlayStation Store. Muchas de estas publicaciones han acabado llegando a las consolas PS4 y PS5 sin ningún tipo de filtro aparente, algo que ha generado muchas quejas de los jugadores y ha empujado a Sony a tomar medidas.
Más de 1.000 juegos eliminados a la vez
Según parece, todos los juegos publicados por el editor ThiGames habrían sido retirados de la tienda, algo que se traduce en la eliminación de 1.194 títulos de los bazares digitales de PS4 y PS5. Por ahora, Sony no ha confirmado públicamente la cifra ni ha detallado el alcance por regiones, pero estos juegos solían publicarse en varias versiones casi idénticas, con cambios mínimos. Ahí están ejemplos como 'The Jumping Pizza', 'The Jumping Taco' y distintas entregas de la serie 'Quiz Thiz'. En términos técnicos y de creatividad, además eran extremadamente básicos y a menudo carecían de contenido relevante o de un propósito claro.
¿Nueva política de calidad?
Curiosamente, la eliminación masiva se produce poco después de la publicación de una declaración conjunta de Sony, Microsoft y Nintendo, en la que las tres compañías reafirman su compromiso con pautas de seguridad más estrictas en sus plataformas digitales. El texto se centra en seguridad online y no entra en el control de calidad del catálogo y, de momento, Sony no ha confirmado oficialmente si la eliminación de los juegos de ThiGames forma parte de esta directiva. Aun así, la coincidencia de fechas apunta a que la medida puede formar parte de una limpieza más amplia en las tiendas digitales.
Los jugadores celebran la liquidación
La reacción de los jugadores ha sido abrumadoramente positiva y los comentarios celebrando la retirada se extienden rápidamente, aunque algunos sectores alegan que la medida debería haberse tomado hace mucho tiempo.
Otros, en cambio, piden a Nintendo y Microsoft que comiencen a implementar políticas similares, especialmente contra títulos genéricos y contenido visualmente engañoso creado con IA. Queda por ver si este tipo de limpiezas se extiende a otros catálogos.
