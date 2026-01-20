Una empresa alicantina lidera el mayor estudio mundial sobre la visibilidad de dominios geográficos y culturales en buscadores e IA

Alicante se sitúa en el centro de uno de los proyectos de investigación más ambiciosos del ecosistema digital global. Human Level, consultora alicantina especializada en posicionamiento en buscadores (SEO), lidera la investigación técnica del mayor estudio internacional sobre visibilidad de dominios en buscadores y plataformas de inteligencia artificial, un proyecto financiado por Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) con 350.000 dólares.

El estudio, que se desarrollará durante dos años, analizará si los dominios geográficos y culturales (geoTLD) —como .cat, .barcelona, .london o .quebec— reciben un trato distinto en Google y en sistemas de IA frente a extensiones genéricas como .com o .org. Se trata de una cuestión clave en un momento de transformación del acceso a la información, marcado por la irrupción de la inteligencia artificial en las búsquedas.

Seleccionado entre casi 250 proyectos internacionales

El proyecto está liderado por Accent Obert (antes Fundació .cat) y fue seleccionado entre 247 propuestas de todo el mundo, lo que refuerza su relevancia internacional. Human Level se encarga del diseño metodológico y experimental, una de las fases más críticas del estudio.

"Estamos en la fase inicial de diseño del experimento, que será el más riguroso realizado hasta la fecha en la industria del SEO", explica Fernando Maciá, CEO de Human Level. "Por primera vez mediremos con metodología científica si la elección de un dominio geográfico afecta a la visibilidad tanto en buscadores tradicionales como en plataformas de IA como ChatGPT, Perplexity o Mistral".

Una metodología inédita en el sector

La investigación se basará en un enfoque experimental sin precedentes. El equipo alicantino desarrollará un protocolo que incluye la creación de dominios experimentales con distintas extensiones, el control exhaustivo de variables técnicas —como antigüedad, autoridad, enlaces o localización del servidor— y un análisis multilingüe y geográfico, con mediciones desde diferentes países e idiomas.

Uno de los aspectos más innovadores del estudio será la evaluación del comportamiento de las plataformas de búsqueda basadas en inteligencia artificial, un terreno aún poco explorado y con creciente impacto en la visibilidad online.

Además, la metodología será de código abierto, lo que permitirá que otras organizaciones puedan replicar o adaptar el experimento. "Esto democratiza el acceso al conocimiento y contribuye a una Internet más transparente e inclusiva", subraya Maciá.

Identidad digital y diversidad cultural

Más allá de lo técnico, el estudio aborda una cuestión de fondo: si optar por un dominio que represente una identidad cultural o lingüística puede suponer una desventaja en términos de visibilidad digital.

Los resultados podrían influir en decisiones estratégicas como la nueva ronda de dominios que prepara ICANN, las políticas de Universal Acceptance o la detección de posibles sesgos en los sistemas de búsqueda basados en IA.

"Las comunidades lingüísticas y culturales necesitan saber si elegir un dominio que represente su identidad afecta negativamente a su presencia online. Este estudio les dará respuestas fundamentadas", señala el responsable de la consultora alicantina.

Alicante, presente en los grandes foros de Internet

El proyecto cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales como geoTLD Group e ISOC-CAT, y sus conclusiones se presentarán en los principales foros de gobernanza de Internet y conferencias especializadas en SEO. Los resultados se difundirán en 10 idiomas, reforzando su alcance global.

Human Level aporta más de 20 años de experiencia, un equipo de 30 consultores especializados y una trayectoria consolidada trabajando con grandes corporaciones y organismos internacionales. Su liderazgo en este proyecto coloca a Alicante en el mapa de la investigación digital global, en un ámbito clave para el futuro de Internet.