Magic: The Gathering se lanza con el nuevo Secret Lair x Fallout Rad Superdrop

Wizards of the Coast, en colaboración con Bethesda Softworks, han puesto a disposición de sus jugadores ‘Magic: The Gathering x Fallout Rad Superdrop’, que incluye distintos drops de Secret Lair inspirados en personajes muy conocidos y momentos memorables de la franquicia ‘Fallout’.

Forjado en el Yermo

Desde 1997 hemos recorrido los distópicos páramos postnucleares de ‘Fallout’ y ahora, ‘Magic: The Gathering’ conmemora tanto este legado como la última temporada de la serie de Amazon Prime Video, mostrando lo mejor de la franquicia. Nos explicamos. Entre los contenidos se incluye un viaje con destino New Vegas, un homenaje a los impredecibles efectos que la radiación provoca en cualquiera (y en cualquier cosa), además de una celebración de la serie de televisión con Lucy, Maximus y, por supuesto, los necrófagos, todos ellos con mecánicas tematizadas de Magic en línea con sus personalidades. Con todo esto en mente el ‘Fallout Rad Superdrop’ incluirá:

Secret Lair x Fallout

Welcome to New Vegas traslada a Magic el imaginario de ‘Fallout New Vegas’, con una versión de la ciudad que sobrevivió al desastre a base de neón, juego y apariencias. El drop apuesta por ese contraste entre el brillo de los casinos y la suciedad del desierto, con cartas que buscan reflejar el carácter oportunista del lugar, su ambiente de apuestas constantes y las alianzas poco recomendables que marcan el día a día en la zona.

Secret Lair x Fallout: Beyond Vault 33

Por primera vez, los supervivientes de la serie Fallout de Prime Video debutan con diseños inéditos en Magic. Lucy MacLean traslada su optimismo al juego con The Golden Rule, una habilidad que permite intercambiar favores en forma de fichas una vez por turno. The Ghoul se apoya en la muerte como motor, acumulando contadores de Rad para “moler” o eliminar a los rivales, con la opción de asumir esa radiación para obtener más recursos. Maximus, por su parte, convierte la chatarra en fuerza y va acumulando energía mientras potencia su T-60 Power Armor. La edición non-foil estará disponible más adelante en tiendas WPN y, por primera vez, también podrá comprarse en Amazon.com.

Secret Lair x Fallout: Greet the Dog

Ya sea trayendo amistad o ahuyentando ferals, Dogmeat (Albóndiga) es la mayor esperanza de la humanidad sobre cuatro patas. Fiel, valiente y nunca sin una llave inglesa ni un tentempié de repuesto, es el tipo de compañero al que seguirías a través de cualquier Yermo. La idea es reforzar ese vínculo entre personaje y jugador, incluso en un mundo al borde del colapso, con un homenaje claro al “mejor amigo del hombre”.

Cruces naturales

Con este 'Rad Superdrop', Magic vuelve a cruzar caminos con una franquicia como Fallout, que se mueven en un terreno que le sienta especialmente bien. Entre guiños al Yermo, personajes muy conocidos y nuevos drops, la colección se disfrutará durante mucho, mucho tiempo. Algo que pasa muy lentamente en el Yermo.