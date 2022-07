Cada día más el móvil forma parte de nuestra vida. Lo llevamos a todas partes y lo usamos para casi todo: hacer y guardar fotografías, llevar la agenda, realizar compras, recibir documentación y así un largo etcétera. Por eso también es igual de importante mantenerse alerta sobre las estafas que pueden llegar a través de nuestros terminales, porque la seguridad es muy importante, a todos los niveles.

La Policía Nacional ha advertido esta semana sobre tres estafas que pueden llegar a tu móvil y de las que debes estar muy atento para no “picar” en ellas. La primera llega en forma de SMS y busca que pinches en el enlace con un gancho muy habitual: estás esperando un paquete y no han podido entregártelo. En este caso, parece que el remitente es bastante conocido: la empresa de transporte SEUR, pero en realidad contiene un enlace que si pinchas sobre él puede llegar obtener los datos privados de tu terminal.

No estás esperando ningún pedido, ¿verdad?🤔🤨



Si te llega un SMS de una supuesta entrega fallida...



NO abras el enlace⛔❌



Ignora y elimina el mensaje#Phishing #NoPiques pic.twitter.com/eR8nPGtujq — Policía Nacional (@policia) 18 de julio de 2022

Muy similar es otro SMS que parece ser de la Agencia Tributaria. Esta vez parecen buenas noticias porque te indican que van a devolverte 244,79 euros en concepto de “reembolso de impuestos”. El mensaje te anima a rellenar un formulario con el que también puedes ser víctima del “phising”. Al igual que el anterior, debes eliminarlo.

⚠ ALERTA



Si te llega un #SMS supuestamente de la Agencia Tributaria para una calificación de reembolso de impuesto con un importe de 244,79€ ➡ 🙏 #Calma, no te precipites, es FALSO



Ignora y elimina🗑#NoPiques#Phising pic.twitter.com/ZMUyv1Zced — Policía Nacional (@policia) 15 de julio de 2022

Estafa por Whatsapp

¿Conoces a alguien de fuera de nuestro país? Casi todos podríamos contestar que sí por eso el gancho que utiliza esta estafa puede ser muy efectivo. Recibes un whatsapp que dice: “Hola como estas cariño… te escribe alguien que siempre te recuerda con mucho cariño desde fuera del país… adivina quien soy?”.

Por supuesto es un número que no está en tus contactos. No piques, no aceptes y no establezcas comunicación porque lo más normal es que respondas diciendo el nombre de una persona que conoces. A partir de ahí los estafadores se harán pasar por el conocido que acabas de mencionar. Además podrán usar tu nombre… ¿cómo lo saben? Muy fácil en tu estado de Whatsapp lo más normal es que por defecto aparezca tu nombre de pila. Seguro que si entras en un grupo con personas que no conoces y vas a ver los miembros de ese grupo te salga un número de teléfono y, a continuación, un nombre. Así pueden dirigirse a ti como si te conocieran.

La Policía Nacional señala que debes reportar el mensaje y automáticamente bloquear ese número de teléfono para que no pueda volver a ponerse en contacto contigo.