Cuando Jackbox Games, una pequeña desarrolladora y editora de videojuegos con sede en Chicago, lanzó 'Quiplash 2 InterLASHional' a comienzos de año para PC, no contaban que tardarían solo unos meses en volver viral este Party Games casual (recordemos que Among us tardó dos años). La historia se repite de forma cíclica: un divertido juego online que resulta ser perfecto para disfrutarse entre amigos y familiares y a su vez obtiene muchas reacciones espontáneas y divertidas en la red.

El título es sencillo y fácil de entender: se basa en responder a preguntas muy locas con respuestas ingeniosas. Las respuestas se escriben bajo la privacidad de tu móvil, aunque el juego corra en PC o consola. Una vez almacenadas todas las respuestas en una sesión a la que se puede acceder con una sencilla clave alfanumérica, se lanza el juego: se van sucediendo las preguntas y respuestas y el público vota las que les parece más ingeniosas. Pueden votar los 8 participantes que hay disponibles para cada encuentro e incluso hasta los 10.000 espectadores que se pueden alojar y cotillear nuestra partida. Todo va increíblemente fluido, ya que el juego solo se basa en texto. Al final, se suman los puntos de las mejores respuestas y, ¡voila! tenemos ganador.

Las pruebas, al igual que la edición para PC, no cambian mucho, pasan por dar respuesta a preguntas ingeniosas, elegir el significado de unas siglas o completar títulos de películas como marca la norma con el correspondiente toque de humor.

La versión para consolas, compatible tanto con la nueva, como con la antigua generación, acaba de ponerse a la venta, es decir, está disponible para Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Entre los modos destacados tenemos 'Juega a tu manera' (ya estaba disponible en la versión de PC), con el que ahora podremos personalizar las preguntas y adaptarlas al grupo de amigos que estén participando, lo que os aseguramos lo hace mucho más divertido, con partidas que resultan siempre cortas, por lo que siempre querremos echar "una más".

En definitiva, vamos a ver mucho 'Quiplash 2 InterLASHional' tanto para PC y consola los próximos días y por su reducido precio, entre 8 y 9 euros, dependiendo de la plataforma, quizá también se vuelva un imprescindible en estas especiales navidades. El juego, eso sí, consigue lo que se propone: ponernos una sonrisa en la cara, quizá lo mejor que puede ofrecernos un videojuego en estos tiempos.