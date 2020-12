'The Last of Us Part II', desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony Interactive Entertainment, ganó este jueves el premio al Mejor Videojuego del Año en la gala 'The Game Awards' celebrada de forma virtual a causa de la pandemia de covid-19.

La segunda parte de 'The Last of Us' logró imponerse así al resto de títulos que competían por el máximo galardón, 'Animal Crossing: New Horizons', 'Doom Eternal', 'Final Fantasy VII Remake', 'Ghost of Tsushima' y 'Hades'.

En cuanto al Mejor Juego para Móvil, el ganador fue 'Among Us', de los estadounidenses Innersloth, en que los jugadores se dividen en impostores y detectives y que superó a 'Call of Duty Mobile', 'Genshin Impact', 'Legens of Runeterra' y 'Pokémon Cafe Mix'.

'Hades', de Supergiant Games, se llevó el premio a Mejor Juego de Acción, superando así al resto de títulos que competían en esta categoría: 'Doom Eternal', 'Half-Life: Alyx', 'Nioh 2' y 'Streets of Rage 4'.

En la categoría Mejor Juego de Lucha el vencedor fue 'Mortal Kombat 11 Ultimate', desarrollado por NetherRealm Studios y publicado por Warner Bros. Interactive Entertainment, que se impuso a 'Granblue Fantasy: Versus', 'Street Fighter V: Champion Edition', 'One Punch Man: A Hero Nobody Knows' y 'Under Night In-Birth'.

El galardón a Mejor Juego de Carreras o Deportes fue para los patinadores de 'Tony Hawk's Pro Skater 1+2', que superó a clásicos del motor, el fútbol y el baloncesto como 'Dirt 5', 'F1 2020', 'FIFA 21' y 'NBA 2K21'.

El premio al Mejor Juego Independiente también recayó en 'Hades', que competía contra 'Carrion', 'Fall Guys: Ultimate Knockout', 'Spelunky 2' y 'Spiritfarer'.

'Among Us' repitió premio al proclamarse también campeón en la categoría Multijugador, en la que competía contra 'Animal Crossing: New Horizons', 'Call of Duty: Warzone', 'Fall Guys: Ultimate Knockout' y 'Valorant'.

La de hoy fue la séptima edición de los 'The Game Awards', considerados "los Óscar" de la industria del ocio digital y herederos de los Spike Video Game Awards (2003-2013), que también premiaban en diferentes categorías a los mejores videojuegos del año.

Al margen de los premios específicos para videojuegos, el equipo español G2 Esports repitió corona este jueves como Mejor Equipo Esports 2020 -un título que ya ganó el año pasado-, al imponerse a otros equipos de prestigio como Damwon Gaming, Dallas Empire, San Francisco Shock y Team Secret.

La categoría de Mejor Entrenador también repitió ganador y volvió a reconocer a Danny 'Zonic' Sørensen, de Astralis, que se impuso a Dae-Hee 'Crusty' Park, Fabian 'Grabbz' Lohmann, Lee 'Zefa' Jae-Min y Raymond 'Rambo' Lussier.

El premio de Mejor Jugador lo ganó el coreano Heo 'Showmaker' Su, que se ha forjado un nombre jugando a 'League of Legends', y que se impuso a Ian 'Crimsix' Porter, Kim 'Canyon' Geon-Bu, Anthony 'Shotzzy' Cuevas-Castro y Matthieu 'Zywo' Herbaut.