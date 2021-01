'Puyo Puyo Tetris 2', la secuela del cruce de dos las series de puzzles, recibe la primera de sus actualizaciones de contenido post lanzamiento gratuitas en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch. Para dar más luz al colorido juego de puzles, se estrenan nuevos personajes, un modo de juego, cuatro pistas de música de fondo y 20 nuevos avatares. Todo ello detallado a continuación:

Cuatro nuevos personajes jugables se unen a la aventura: el velocista Sonic the Hedgehog, Lidelle, Ms. Accord y The Ocean Prince, cada uno con sus propias habilidades que puedes utilizar en el modo de Batalla de Dotes. Un nuevo modo de juego online Boss Raid que permite trabajar con amigos para acabar con un enemigo común en cooperativo. Cuatro nuevos temas musicales de fondo entre los que se incluye el tema Sonic the Hedgehog. 20 nuevos Avatares con aún más personajes de Puyo Puyo que puedes utilizar para personalizar tu perfil de jugador.

Recuerda, necesitarás disponer de la misma versión de 'Puyo Puyo Tetris 2' para jugar online, por lo que recomendamos a todo el mundo actualizar el juego con el último parche para asegurar la compatibilidad.

Como adelantábamos, el elenco de personajes crece con cuatro nuevos jugables que se unen al juego. El primero es un invitado especial de SEGA, que no necesita presentación, Sonic. El veloz erizo azul vive la vida con sus propias reglas, odia la deshonestidad y la injusticia, y no teme luchar por lo que es correcto.

Ms. Accord es profesora de la Escuela de Magia Primp. Amable y gentil, es conocida por preparar planes de lecciones bastante peculiares. Solo tuvo un papel menor en 'Puyo Puyo Tetris' original, de modo que esta actualización será la primera vez que la Srta. Accord aparezca como personaje jugable en un lanzamiento desde 'Puyo Pop Fever'.

La siguiente es Lidelle, una estudiante de la Escuela de Magia Primp. Conocida por ser amable y tener una voz suave, también es muy tímida y esconde sus cuernos envolviéndolos con su pelo. Aunque no tiene parentesco considera a Dark Prince y Draco como sus hermanos mayores.

Por último, The Ocean Prince, el príncipe del mar, un miembro de la realeza que puede ser bastante egoísta sin darse cuenta. A veces toma una forma humana cuando usa un hechizo particular. Como en el caso de la Srta. Accord y Lidelle, será su primera aparición jugable desde 'Puyo Pop Fever' después de hacer un cameo en 'Puyo Puyo Tetris'. El juego ya se encuentra disponible en Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, y Xbox One.