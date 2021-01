Dawn McDiarmid, diseñadora de juegos de TT Games, ha revelado algunos detalles interesantes sobre 'LEGO Star Wars: The Skywalker Saga', la próxima entrega de la divertida franquicia surgida de los bloques daneses. Según parece, el título contará con unos 800 personajes únicos, 300 de los cuales serán jugables, incluido Babu Frik, el simpático personaje de 'Star Wars: El Ascenso de Skywalker'.

'Skywalker Saga' recogerá los principales acontecimientos de las nueve películas alternando su propuesta lúdica entre plataformas y fases de combate con sables de luz o a bordo de naves espaciales creadas por un nuevo motor gráfico. Cómo es habitual, la entrega se caracterizará por cubrirse de un cierto velo irónico e incluirá los niveles de cada capítulo numerado de la franquicia, pero a una escala mayor, incluso incorporando contenido de 'Star Wars: The Last Jedi' y 'Star Wars: The Rise of Skywalker'.

El director creativo del título, Arthur Parsons, también asegura que el set ha sido diseñado desde cero y que "no se trata tan sólo de un juego LEGO normal". La producción contará con localizaciones conocidas, como la casa de Luke en Tatooine. Concretamente en este punto, existe un espacio que permitirá personalizar la aventura. En total hay que sumar 28 localizaciones entre 23 lunas y planetas. 'LEGO Star Wars: The Skywalker Saga' llegará en 2021 a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Nintendo Switch. En nuevas consolas el juego no tiene anunciado soporte de actualización con la compra de versiones anteriores.