Wonder Boy, conocido en Japón como Monster World, ha estrenado un nuevo anticipo del próximo juego de la franquicia 'Wonder Boy: Asha in Monster World'. La producción, que está siendo desarrollada por Artdink, se lanzará el 22 de abril en Japón y en algún momento del segundo trimestre de 2021 en el oeste para PlayStation 4, Switch y PC.

Pues bien, ya con todos los antecedentes necesarios, tan solo nos resta echar un vistazo un poco más amplio a las mecánicas y obstáculos que los jugadores encontrarán en la nueva entrega, que llega después del éxito de 'Wonder Boy: The Dragon's Trap' (remake lanzado en 2017 de 'Wonder Boy III: The Dragon's Trap') y 'Monster Boy and the Cursed Kingdom' de 2018.

No obstante, Asha promete revolucionar por completo la franquicia, renovándose con personajes "habladores y animados". Pero tendrá que enfrentarse a desafíos únicos y liberar a cuatro espíritus que están atrapados por las fuerzas del mal. Además, su fiel y carismático amigo, Pepelogoo, emprenderá este viaje junto a nuestra heroína.

El remake pretende ser fiel al 'Monster World IV' original lanzado en 1994 y Pepelogoo será una de las piezas clave para lograr nuestros objetivos. En el proyecto también colaboran varios autores del 'Wonder Boy'’ original, como el padre de la serie Ryuichi Nishizawa, el compositor Shinichi Sakamoto, el diseñador de personajes Maki Ōzora y el director creativo Takanori Kurihara.