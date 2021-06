El desarrollador polaco Techland finalmente ha revelado la fecha de lanzamiento y una nueva muestra de jugabilidad de ‘Dying Light 2’. El juego se lanzará el 7 de diciembre de 2021 en PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S. Oficialmente denominado ‘Dying Light 2 Stay Human’, la entrega ha experimentado algunos problemas durante su etapa de desarrollo, incluida la salida del principal guionista de la serie bajo acusaciones de acoso. En todo caso, la compañía había prometido que el título post-apocalíptico estaría disponible en 2021 y, si no surgen nuevos contratiempos cumplirán con los plazos. Al menos esto se deduce los siete minutos y cuarenta segundos del juego en acción. No obstante, los editores advierten que las secuencias recogidas se han editado para evitar descubrir nada sobre el argumento.

El juego presenta acción y más detalles sobre el mundo de ‘Dying Light 2’ acompañado de comentarios de sus desarrolladores. Del vídeo se desprende que además de luchar con zombis, el jugador tendrá que lidiar con tres facciones de humanos, además de bandidos que no respetan las normas de los diferentes grupos. Mientras que los humanos suponen la mayor amenaza del día, los muertos serán los reyes de la noche. El juego muestra cómo los zombis salen de sus nidos al anochecer y toman las calles, lo que obligará al jugador a emplear sus habilidades al máximo para sobrevivir.

El tráiler señala que en ‘Dying Light 2’ también se puede crear y usar una enorme variedad de armas para luchar contra humanos y zombis. La producción dará mucho énfasis a la historia y el vídeo indica que las elecciones del jugador, como sus seres cercanos y la facción apoyada, influyen en la narrativa y en el movimiento del mundo en el juego. Desde Techland aseguran que el objetivo es proporcionar una visión general de un "mundo cruel de la edad oscura, una realidad brutal, sombría e implacable en la que es más probable que mueras tanto a manos de un humano como por los Infectados".

Dying Light 2 Stay Human - Gameplay Trailer