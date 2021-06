Xbox confirma de forma oficial el desarrollo de ‘Space Jam Game: The New Legacy’ y además anuncia que su lanzamiento se producirá muy pronto. El juego será una adaptación de la película con gráficos en 2D, donde podrás asumir el papel de LeBron James, Lola Bunny, Bugs Bunny y otros personajes de la película que llegará próximamente a los cines de todo el mundo. La peculiaridad más llamativa del juego, sin embargo, se encuentra en su sistema de distribución, ya que será gratuito. Los usuarios podrán jugar a partir del próximo 15 de julio de 2021 y los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate tendrán la oportunidad de desbloquear el acceso anticipado a partir del 1 de julio de 2021 en PC, Xbox One, Xbox Series X/S y teléfonos móviles (Ultimate).

La adaptación ha sido producida por el estudio Digital Eclipse, que recientemente ha trabajado en recopilaciones como ‘Blizzard Arcade Collection, ‘Samurai Shodown NeoGeo Collection’ y ‘Mega Man Legacy Collection’. Los queridos personajes de Looney Tunes y el nuevo miembro del Tune Squad, se enfrentan al Goon Squad en una producción que se presenta como un loco 'beat 'em up' de baloncesto. Una inteligencia artificial deshonesta llamada Al G. Rhythm ha atrapado a nuestros héroes dentro del servidor de Warner Bros., con pocas posibilidades de escapar. El Tune Squad debe abrirse camino a través de un ejército virtual creado por Al G. mientras busca cuatro piezas de "Código heredado" que les permitirán acceder a la ubicación secreta del villano. Al G. ha enviado a dos miembros del Goon Squad, The Brow y White Mamba, para detener al Tune Squad en seco. Afortunadamente, nuestros héroes tienen acceso a una variedad de movimientos, incluida una pelota de baloncesto especial para ayudarlos. Pero, ¿será suficiente?

Además de anunciar el juego, la compañía aprovecha para añadir tres nuevos diseños a los controladores de Xbox y PC inspirados en la nueva película. El primero es el 'Tune Squad', de color naranja y que recuerda la comida favorita de Bugs Bunny: las zanahorias. El 'Goon Squad' diseñado en negro y morado, está dirigido a aquellos que quieren sentirse como un jugador de baloncesto cibernético. El tercero, llamado 'Serververse', hace referencia a Warner 3000, el servidor donde los personajes están atrapados en la película. De momento no está claro si el título también llegará a otras plataformas, pero es probable que también se pueda jugar en PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC.