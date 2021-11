'Call of Duty: Vanguard', 'Battlefield 2042' y 'Forza Horizon 5' son los videojuegos más esperados que salen este mes de noviembre al mercado, tres títulos que se suman a otros lanzamientos como 'World War Z', 'Jurassic World Evolution 2', 'Football Manager', 'Just Dance' o dos 'Final Fantasy', entre otros.

'Call of Duty: Vanguard' es la nueva entrega de una de las sagas de juegos bélicos por excelencia, un juego de disparos en primera persona y multijugador ambientado en la Segunda Guerra Mundial, desarrollado por Sledgehammer Games y Activision y que llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC el próximo viernes, 5 de noviembre.

Otra de las franquicias bélicas más importantes es, sin duda, la de 'Battlefield', que también saca al mercado la edición completa de su nuevo título, 'Battlefield 2042', después de varias semanas en la que los seguidores de este 'shooter' en primera persona hayan podido ya ensayar sus estrategias de combate con la versión beta.

'Battlefield 2042' estará disponible el 19 de noviembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC.

Los amantes de la velocidad están de enhorabuena este mes porque por fin llega la quinta entrega de 'Forza Edición', el simulador de conducción en mundo abierto exclusivo para Microsoft (Xbox y PC) que, en esta ocasión, viaja a México y promete ser una experiencia totalmente renovada, con mejores gráficos, mayor inmersión y más realismo al volante.

Pero aún hay más porque noviembre depara otra buena batería de lanzamientos para todos los gustos y todos los públicos, entre los que destacan dos entregas diferentes de un incunable como es 'Final Fantasy', que saca una nueva expansión del 'Final Fantasy XIV' (EndWalker) para PS4, PS5 y PC el 23 de noviembre; y una versión para Android del mítico 'Final Fantasy VII' (The First Soldier).

También llega el 'Football Manager 2022' (9 de noviembre para Xbox y PC) en el que el jugador podrá convertirse en el dueño de un club de fútbol, gestionar sus finanzas, contratar empleados, fichar jugadores y hasta controlar el sistema de juego (alineaciones, tácticas, entrenamientos) para llegar por fin a los partidos y aspirar a auparse a lo más alto de la competición.

Para los más bailarines de la casa llega también 'Just Dance 2022' (4 de noviembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Stadia), y para los fanáticos de las aventuras narrativas, de detectives, puzles y exploración, el día 16 sale al mercado para consolas de última generación (PS5 y Xbox Series) 'Sherlok Holmes: Chapter One'.

'Beyond a Steel Sky' (30 noviembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Switch) permitirá a los más nostálgicos recordar el gran éxito de 1994, 'Beneath a Steel Sky', con esta secuela de una aventura gráfica que supuso un punto y aparte en este género gracias a una narrativa muy cuidada, a unos gráficos estilo cómic, a una ambientación futurista-cyberpunk y a una jugabilidad que promete muchísima diversión.

Títulos también muy reconocibles son 'Jurasic World Evolution 2' (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series y PC), la segunda parte de un juego de estrategia basado en la mítica saga cinematográfica; 'World War Z' (Switch), título de acción en tercera persona sobre la novela y filme del mismo nombre; y 'Star Wars: Knights of the Old Republic', adaptación para Switch de este juego de rol que salió hace 10 años en PC.

'Asterix & Obelix: Slap Them All!' llega también como un videojuego de acción 'beat'em up'(yo contra el barrio) sobre los más famosos e irreductibles galos para PS4, Xbox One, Switch y PC; y 'Pokémon Diamante Brillante / Perla Reluciente' es el remake para Switch de las entregas de Nintendo DS.

Más títulos que saldrán este mes de noviembre son: 'A Boy and His Blod', un popular juego de puzles y plataformas para Switch; 'Blue Reflection: Second Light', juego rol para PS4 y Switch con unos gráficos muy anime y una temática basada en las relaciones humanas; 'Human: Fall Flat', un juego de aventura y exploración en mundo abierto para Xbox Series.

'Shin Megami Tensei V' es la quinta entrega de esta saga de rol y acción para Switch; 'Marsupilami: Hoobadventure' es un divertido juego de plataformas para PS4, Xbox One, Switch y PC; 'Grow: Song of the Evertree' es una aventura de simulación para PS4, Xbox One, Switch y PC; 'Century: Age of Ashes' es un 'shooter' de acción gratuito y 'online' para PC; y 'Oddworld: Soulstorm' es el remake de esta clásica aventura de plataformas y puzles para Xbox Series.