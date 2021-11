Si atendemos a las últimas declaraciones de Phil Spencer, el jefe de la división Xbox en Microsoft, ha dejado entrever que ‘The Elder Scrolls VI’ será exclusivo de Xbox y de su 'entorno' Xbox Game Pass. En las declaraciones a la edición británica de la revista GQ, Spencer anticipa, no obstante, que la ansiada entrega producida por Bethesda todavía se encuentra en la etapa de diseño y además del teaser de revelación de 2018 poco más tienen para mostrar.

Tras comentar algunos aspectos de la exclusividad de ‘Starfield’ (el primer universo nuevo de Bethesda Game Studios en 25 años), el CEO de la división de juegos del gigante norteamericano espera que "lo mismo suceda con 'The Elder Scrolls VI'”. La exclusividad del próximo juego de la célebre franquicia de fantasía medieval tampoco supone una sorpresa mayúscula, puesto que ya se especulaba con esta condición desde el momento de la compra de ZeniMax Media, empresa matriz propietaria de Bethesda, por parte de Microsoft.

El jefe de Xbox explica que la exclusividad es necesaria para aprovechar al máximo la base de consolas: “Para Xbox quiero el paquete completo de lo que tenemos. Y eso es cierto cuando pienso en 'The Elder Scrolls VI'. Pero esto sería cierto para cualquiera de nuestras franquicias.” Spencer se refiere con este "paquete" al entorno completo de sistemas. No solo Game Pass y xCloud, sino también aprovechar Xbox Live y hasta las funciones derivadas de la lista de amigos de los usuarios. Aparte de esto, no se mencionó nada nuevo sobre ‘The Elder Scrolls VI’.

Los primeros indicios apuntan al trimestre inicial de 2024 para el lanzamiento. Si el juego realmente debuta en este plazo, Bethesda probablemente pueda trabajar y actualizar el motor de juego que se lanzará con ‘Starfield’. Su director, Todd Howard, ya anticipó que quiere llevar ‘The Elder Scrolls VI’ a convertirse en el juego de la década, un título “que la gente jugará durante años...” En otras palabras, la exclusividad será, como mínimo, de unos cuantos años.