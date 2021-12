GFTO es un título de disparos que comenzó su andadura con cierta presunción. Presentado en público durante la ceremonia de The Game Awards 2017, su primera impresión general causó muy buenas sensaciones. No importaba que se tratará del primer juego de un estudio sueco completamente desconocido, ni de un 'shooter', un género saturado de ofertas e incluso que su propuesta se asentará en ideas demasiado arriesgadas: sus desarrolladores creían en el proyecto y pretendían demostrarlo.

El juego se publicó en modo 'Acceso Anticipado', un formato en expansión, puesto que permite a los desarrolladores recaudar información y realizar mejoras sustanciales en el programa mientras se refina el producto. Esta etapa puede durar meses, o incluso años. En el caso de 10 Chambers, la espera para su fiesta de puesta de largo ha durado un par de años. Ya entonces ofrecía buenas perspectivas: la recepción en los The Game Awards en 2017 fue cálida (no es lo usual para un juego con sus credenciales) y el siguiente año recibió el premio de Mejor Juego Cooperativo en el E3. Ya en 2020 fue nominado para el original galardón 'The Best Game You Suck A't' en los Steam Awards, algo así como el mejor juego para cabrearte.

Ahora se completa el ciclo con el anuncio de su debut comercial, (revelación también realizada en la última ceremonia de The Game Awards 2021) tras recibir el apoyo del gigante Tencent con su nueva marca Level Infinite, compañía con la que explotará algunos juegos en los mercados occidentales. Pero retomemos la senda. Como anticipábamos, GFTO es un juego de acción y supervivencia en primera persona en el que tomamos el rol de un grupo de prisioneros. Durante la aventura, estas pobres almas se verán obligadas a bajar a una serie de galerías de un asteroide infestado de aliens, de modo que la cooperación será vital para superar las misiones, portar objetos grandes o sobrevivir con poca munición a oleadas de enemigos. Llegados a este punto, la coordinación y comunicación con otros usuarios es vital, pero no sufras, ya que su estreno comercial ha venido acompañado de la posibilidad de jugar en solitario con la ayuda de un equipo de bots (bastante competentes, por cierto), que facilitan la entrada en este cruel universo.

GTFO Version - Launch Gameplay Trailer

En cuanto al apartado jugable, GFTO es un 'shooter,' pero no pretende ser uno cualquiera. No es fácil, ya que no tiene ningún interés por llevar al jugador de la mano y apiadarse de él. Una estadística no oficial indica que sólo el 1,5% de usuarios llega a terminar las misiones, y es que no se trata de una propuesta lúdica lineal, está basado en packs de misiones llamados Rundown, una batería de encargos cooperativos para 4 jugadores que se renuevan de forma gratuita cada cierto tiempo (eliminando el anterior conjunto de objetivos). ¿Cuál es la finalidad? Pues es sencillo: que los jugadores no partan con la ventaja de conocer de antemano los lugares estratégicos de los mapas, variando y manteniéndolos frescos con el objetivo de mantener el juego vivo y con un punto extra de inmersión, todo como si fuera como la primera vez. Otro elemento importante es la pauta de sigilo que permite que los aliens en un estado letárgico solo ataquen si perciben movimiento o escuchan ruido a su alrededor. De modo que combina momentos de acción frenética con áreas repletas de auténtica tensión ambiental.

GFTO básicamente quiere dejar al jugador con la sensación que se promueve desde su línea argumental: como algo menos que “carne de cañón” enviada por una corporación para lidiar en unas galerías subterráneas abandonadas con cientos de aliens que se arrojarán contra él sin piedad luciendo una variedad de ataques a corto y largo alcance que no se espera. A todo esto y con la munición muy limitada, deberá hacer frente a un sinfín de potenciales amenazas apoyándose en unos compañeros tan desorientados por la destreza de las bestias extraterrestres como el propio jugador.

En definitiva, GTFO es una experiencia única, digna de ser compartida –de hecho, casi una obligación– aunque solo destinada a aquellos que gusten de los retos, y que mantengan la voluntad en buena forma ante los (asegurados) primeros fracasos. Una fórmula que ha funcionado contracorriente y que apunta como propuesta de culto. Uno de esos títulos de los que puedes presumir haber jugado.