SEGA NFT, así se denomina la marca comercial registrada por SEGA en Japón, algo indicativo de las intenciones de la empresa con sede en Tokio de ingresar al mercado de los polémicos NFT (token no fungible). Siguiendo los pasos de otras compañías, la solicitud de registro se realizó en diciembre de 2021 y se comenzará a explotar en los próximos meses.

Hace aproximadamente una semana, Haruki Satomi, CEO de SEGA, reconoció la existencia de cierta negatividad en torno a los NFT, un activo digital único que no se puede consumir ni intercambiar, por ejemplo, imágenes, gifs y vídeos. En palabras de Satomi, si los NFT solo se percibieran por los jugadores como un plan para ganar dinero, la empresa estaría dispuesta a abandonar cualquier actividad relacionada al respecto. Sin embargo, el registro de la marca parece promover la idea contraria.

“En términos de NFT, nos gustaría realizar varios experimentos y hemos abierto muchos estudios con consideraciones diferentes, pero en este momento no hay decidido nada”, aseguró. “Necesitamos evaluar cuidadosamente muchos elementos, por ejemplo, cómo podemos mitigar los aspectos negativos, cuánto de esto podemos introducir dentro de la regulación japonesa, qué será aceptado y qué no por los usuarios. Luego, solo si esto lleva a nuestro objetivo: 'Crear constantemente, cautivar para siempre', lo consideraremos más a fondo, pero si se percibe como un simple mecanismo para hacer dinero, me gustaría tomar la decisión de no continuar".

A la espera de Sonic Frontiers

En paralelo, muchas otras compañías de videojuegos como Ubisoft y Konami, ya han comenzado a vender artículos digitales como NFTs, mientras que el resto, incluida Square Enix, ya han expresado su entusiasmo por la tendencia. Algo menos incierto en el plan para 2022 de la factoría japonesa es el lanzamiento del esperado ‘Sonic: Frontiers’, el nuevo juego de la mascota azul para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC. Su estreno estaba previsto para el pasado año con la intención de celebrar el 30 aniversario de la franquicia, que se inauguró con ‘Sonic the Hedgehog’, para MegaDrive en 1991. Sin embargo, el estreno se tuvo que posponer para dar más tiempo al equipo, que se está empleando en mejorar algunos aspectos no especificados del título.