Desde Microsoft parecen seguir la idea de que “la cosa se quede donde se fabrica”, o al menos esa es la imagen que ha transmitido Bethesda ante las especulaciones sobre el lanzamiento del que se espera “el mayor videojuego de ciencia ficción de la historia”. Hablamos de Starfield, un RPG al estilo Skyrim, con un mundo abierto como el resto de los “primos” del mundo de The Elder of Scrolls y que, definitivamente, Sony no tiene derechos sobre él y no se estrenará en plataforma PlayStation.

Tras la compra de Bethesda el jefe de Xbox, Phil Spencer, dejó claro que tratarían de ofrecer de forma exclusiva los videojuegos de la firma. Daaron Greenbeg, jefe de marketing de la consola, confirmaba también en verano a través de las redes sociales que que "no es una exclusiva temporal". Quien quiera Starfield, deberá "emigrar" a Xbox si es de PS. Lo mismo ocurrirá con aquellos que esperen el lanzamiento de The Elder Scrolls VI: También está planetado como exclusiva de Xbox y más vale no guardar esperanzas a poder jugarlo en otra plataforma que sea esta consola o PC. En el último -y emocionante- tráiler del videojuego la fecha de lanzamiento se mostró para el próximo 11 de noviembre 2022.