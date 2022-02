El lanzamiento de 'Nintendo Switch Sports' y las nuevas mejoras y actualizaciones de un incunable como el 'Mario Kart 8 Deluxe' lideran las grandes novedades que el gigante japonés del videojuego sacará al mercado durante la primera mitad de 2022 y que se han dado a conocer a través del evento 'Nintendo Direct'.

Uno de los platos fuertes con los que Nintendo pretende romper moldes durante estos primeros meses es con la readaptación de uno de los grandes éxitos de la Wii con más de 80 millones de copias vendidas en todo el mundo, el 'Wii Sports' pero para su dispositivo híbrido y bajo el título 'Nintendo Switch Sports', y que saldrá al mercado el próximo 29 de abril.

Aquel juego que salió a la venta en 2006 fue uno de los pioneros en popularizar el control gestual de los movimientos, obligó a los jugadores a levantarse del sofá para emular desde el salón de casa que estaban jugando al tenis, al béisbol, a los bolos o estaban inmersos en un combate de boxeo.

El 'Switch Sports' mantendrá esa misma esencia gracias al giroscopio de los mandos Joy-Con que se encargarán de detectar los movimientos del jugador, que podrá disfrutar de seis deportes diferentes (fútbol, voleibol, bolos, tenis, bádminton y chanbara), y con la última tecnología y mejoras que ofrece la Nintendo Switch.

Y si el 'Wii Sports' fue todo un bum cuando salió allá por 2006, hablar de la franquicia 'Mario Kart', la derivada de la marca por antonomasia como es Súper Mario, es hacerlo de todo un súper ventas de Nintendo, más aún cuando se trata de 'Mario Kart 8 Deluxe', que desde que se lanzó al mercado en 2017 no ha parado de batir récords con más 93 millones de copias vendidas.

Este 2022 Nintendo introducirá notables mejoras y actualizaciones para este 'Mario Kart', concretamente 48 circuitos remasterizados a lo largo de seis tandas de ocho pistas cada una. Los primeros estarán ya disponibles a partir del 18 de marzo.

Además de estas dos novedades, Nintendo ha desvelado también otros importantes lanzamientos para 2022 como, por ejemplo, 'Xenoblade 3', la última entrega de uno de sus juegos de rol y acción más exitosos, y que se lanzará el próximo mes de septiembre, o 'Splatoon 3', que llegará también en verano con un nuevo modo cooperativo.

Súper Mario volverá a vestirse de corto a partir del 10 de junio con 'Mario Strikers Battle League Football'; 'Metroid Dread' contará con nuevos modos de juego (principiantes, aterrador y ola de jefes); el rol de 'Live of live' saldrá por primera vez de Japón para dar su salto al resto del mundo; y la saga 'Kingdom Hearts' llega también a Switch de manera integral a través de la nube.

El héroe rosado de Nintendo, Kirby, llegará también el 25 de marzo para celebrar su 30 aniversario con 'Kirby y la tierra olvidada'; 'Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition' saldrá el 7 de abril como continuación del celebrado 'Chrono Trigger'; y en apenas una semana se publicará las tres entregas, los DLC (contenido descargables) y los cortos cinemáticos de 'Assasins Creed: Ezio Collection'.

'Klonoa Phantasy Reverie Series', 'Project Triangle', 'Fire Emblem Warriors Three Hopes', 'Advance Wars 1+2', 'No Man's Sky', 'Front Mission 1st. Remake', 'Disney Speedstorm', 'Star Wars: The Force Unleashed', 'SD Gundam Battle Alliance', 'MLB The Show', 'Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival', 'Cuphead: The Delicious Last Course', 'Triangle Strategy' son otros de los títulos que Nintendo tiene preparados para este 2022.