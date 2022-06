Microsoft ha anunciado su nuevo controlador especial Xbox Pride, que presenta 34 banderas entrelazadas de las comunidades LGBTQIA+, junto con la celebración del mes del Orgullo LGBTQIA+. Se podrá comprar a través del Xbox Design Lab a partir del 9 de junio y estará disponible durante todo el año. “Pronto, los jugadores LGBTQIA+ podrán conseguir un mando que refleje mejor su identidad.” Echa un vistazo a las características del nuevo controlador Xbox Pride a continuación: El año pasado se produjo un lote limitado de mandos Pride que se compartió con jugadores y creadores LGBTQIA+ de todo el mundo. Aunque la recepción del mando fue positiva, fueron muchos los que pidieron que se pusiera a disposición de todos. Pues bien, Xbox ha escuchado a la comunidad y anuncia el mando Xbox Pride personalizable, que reúne las 34 banderas de la comunidad para celebrar así la interseccionalidad y la fuerza de todas las comunidades LGBTQIA+.

Pero el mando Pride no es la única forma en que Xbox celebra la diversidad durante el Mes del Orgullo. También hay otros anuncios: ‘Tell Me Why’ se podrá descargar y jugar de manera gratuita durante todo el mes de junio. Dontnod, el estudio que está detrás del juego, también hará una donación al Transgender Law Center y a Trans Lifeline, dos organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecen recursos y apoyo a las personas trans, no binarias y genderqueer, además de organizar retransmisiones en directo. También se promete contenido de juego como un nuevo emblema y placa de identificación en ‘Halo Infinite’, así como diseños (libreas) de arcoíris en la franquicia ‘Forza’.