Los jugadores lo estaban esperando y Microsoft no ha faltado a su cita anual con el correspondiente evento Xbox & Bethesda Games Showcase. Desde el gigante americano confirman que han estado trabajando duro para crear una alineación diversa de contenido para jugadores de todos los tipos, de modo que vamos a echar un vistazo a las novedades que llegarán durante los próximos 12 meses. Desde juegos de carreras, narrativas atrapantes y atractivos títulos de estrategia, hasta el RPG de mundo abierto más esperado en los últimos 20 años.

El evento arrancaba con el esperado ‘Redfall’, un nuevo FPS cooperativo del equipo Arkane Austin protagonizado por vampiros. El tráiler también muestra algunas de las armas que se podrán usar, combates estratégicos, además de los entornos minuciosamente creados para la ocasión. Se estrenará en 2023 y será exclusivo para PC, Nube y Xbox Series X|S y llegará desde el primer día a Xbox Game Pass.

Continuamos a toda velocidad con el debut del primer gameplay del nuevo ‘Forza Motorsport’, una entrega que, según apuntan desde la propia compañía, promete ser el juego de carreras técnicamente más avanzado jamás creado. El título de Turn 10 contará una nueva dinámica de tiempo del día, un sistema de daños extremadamente minucioso y trazado de rayos en tiempo real que harán que los detalles de simulación sean lo más realista posible. Se lanzará durante el segundo trimestre de 2023 para Xbox y PC. Estará disponible sin coste adicional en Xbox Game Pass y PC Game Pass el día de su lanzamiento.

Uno de los anuncios inesperados se hacía realidad con la asociación de Riot Games y Game Pass. De este modo se confirma que todos los juegos de la compañía llegarán al servicio de Microsoft. Esta alianza va más allá de los juegos para PC de Riot e incluye también títulos exclusivos para dispositivos móviles. Disponible en invierno, todos los miembros de Game Pass recibirán bonos en títulos como ‘League of Legends’ (PC), ‘League of Legends: Wild Rift’ (Mobile), ‘Legends of Runeterra’ (PC & Mobile), ‘Teamfight Tactics’ (PC & Mobile) y ‘Valorant’ (PC).

La franquicia ‘Microsoft Flight Simulator’ cumple a finales de este año su 40 aniversario, y que mejor forma de celebrarlo que con la una edición ‘40th Anniversary Edition’, una edición que será gratis para los miembros de Xbox Game Pass y todos aquellos que ya cuentan con el juego. La edición rendirá homenaje a ediciones pasadas, así como a las nuevos y esperados tipos de aeronaves, incluidos helicópteros y planeadores. Por último, en asociación con la franquicia Halo y 343 Industries, ‘Microsoft Flight Simulator’ introducirá el Halo Infinite Pelican como complemento gratuito.

El esperado ‘Diablo IV’ también ha tenido un espacio destacado en el evento, confirmando, además, interesantes novedades. La entrega llegará en 2023 y contará con juego y progreso cruzado para todas las plataformas. El RPG de acción que definió el género ha revelado también la quinta y última clase que estará disponible: el “Nigromante”. Si bien debería conservar icónicos los poderes que le permiten usar los cuerpos de los muertos en su beneficio, la clase promete aportar elementos de juego renovados. Por último, se ha anunciado que los interesados en probar la nueva aventura ya pueden registrarse para la Beta Cerrada en el sitio web oficial del juego.

Las novedades de Activision-Blizzard no terminan, ya que además de ‘Diablo IV’ el evento ha servido para confirmar que ‘Overwatch 2’ llegará oficialmente el 4 de octubre de este año. En paralelo a la entrada en escena de nuevas mecánicas y personajes, el lanzamiento también representa un importante cambio en la monetización de la serie: el nuevo capítulo adoptará el modelo gratuito. Por último, se ha presentado la identidad de uno de los personajes de estreno que formarán parte del elenco en la secuela: ‘The Junker Queen’. Se esperan más detalles sobre su modo de juego único próximamente.

El estudio de desarrollo Mojang, conocido por ser el responsable de la franquicia ‘Minecraft’ han presentado un nuevo juego de acción y estrategia desarrollado en colaboración con Blackbird Interactive y que llegará en 2023: ‘Minecraft Legends’. La entrega llevará a los jugadores al universo de Minecraft en una forma divertida y única donde habrá que liderar a los aliados en heroicas batallas para defender el Mundo Real.

Otras de las novedades llegan de la mano de Atlus y la franquicia ‘Persona’. Asociada en exclusiva a las plataformas PlayStation durante años, parece que la serie japonesa se encuentra en disposición de explorar otros territorios. Al menos eso se desprende del anuncio realizado donde se ha confirmado que la división de juegos de Microsoft está trabajando con la editora japonesa para adaptar los juegos de la serie a sus plataformas. El primero en llegar será ‘Persona 5 Royal’, que se lanzará el 21 de octubre de este año. El mismo día también estará disponible dentro del catálogo Game Pass. Algo más adelante las plataformas también deberían recibir ‘Persona 4 Golden’ y ‘Persona 3 Portable’.

Tras semanas de rumores y especulaciones se ha confirmado finalmente la asociación entre Xbox Game Studios y Kojima Productions, para crear un videojuego exclusivo en las plataformas Xbox que nunca nadie ha experimentado. “Hay un juego que siempre quise hacer. Es un juego completamente nuevo que nadie ha probado o visto antes. Esperé mucho tiempo el día en que finalmente pudiera comenzar a crearlo".

Por desgracia no se han difundido detalles relativos al proyecto, pero al parecer la empresa norteamericana ofrece al gurú creativo japonés la tecnología necesaria en el campo de los videojuegos en la Nube.

Los responsables de Obsidian Entertainment también han presentado su nuevo proyecto. Se trata de ‘Pentiment’, un proyecto descrito por la compañía como una aventura narrativa poco convencional, ambientada en la Baviera del siglo XVI. Su producción está siendo dirigida por Josh Sawyer, el cual también firmó el desarrollo de ‘Fallout New Vegas’. Por lo visto hasta ahora, la obra adopta un estilo visual en 2D muy llamativo, que simula las ilustraciones realizadas durante el tiempo en el que transcurre una trama que nos pondrá en el papel de Andreas Maler, un artista que se ve obligado a sobrevivir en una época de gran agitación social.

Desde Squanch Games, estudio de desarrollo fundado por Justin Roiland, co-creador de “Rick and Morty", llega otro importante anuncio para dar más relevancia: ‘High On Life’, un juego de disparos con ambientación de ciencia ficción plagado del humor irreverente de las series para televisión. En la entrega, los jugadores desempeñan el papel de un cazarrecompensas con la misión de detener, nada menos que una invasión alienígena en la Tierra. Lo más extraño es que estos monstruos no solo se están apoderando de nuestro planeta, sino que están usando a los humanos como droga.

Otro de los momentos álgidos del Xbox & Bethesda Games Showcase corresponde a la presentación del primer vídeo con fragmentos de juego del esperado y prometedor ‘Starfield’. El encargado de presentar el material ha correspondido nada menos que a Todd Howard, director de Bethesda Game Works y líder de desarrollo de un ambicioso proyecto que se lanzará en exclusiva para Xbox Series/PC.

‘Starfield’ es el primer universo nuevo desarrollado en 25 años de Bethesda Game Studios, que permitirá crear cualquier personaje y explorar una libertad sin precedentes mientras te aventuras por un viaje épico para resolver los grandes misterios de la humanidad. En el año 2330, la humanidad se ha aventurado a ir más allá de nuestro sistema solar, colonizando nuestros planetas, viviendo como viajeros del espacio. Desde humildes inicios como minero espacial, te unirás a Constellation, —el último grupo de exploradores espaciales en busca de artefactos únicos a través de la galaxia— y explorarás la inmensa extensión de los Sistemas asentados el juego más grande y ambicioso de Bethesda Games Studios” comentaba Howard.

El director también ha prestado especial atención a numerosas posibilidades de personalización, además, habrá más de 1.000 planetas que podrán ser visitados por los jugadores. “En este juego de rol de última generación ambientado entre las estrellas, crearás el personaje que quieras y explorarás con una libertad sin igual mientras te embarcas en un viaje épico para responder a la mayor pregunta de la humanidad: ¿Qué hay ahí fuera?” Estará disponible para Xbox Series X|S y PC durante la primera mitad de 2023. Como marca la política de la casa, los suscriptores de Xbox Game Pass podrán disfrutar del juego sin coste adicional desde el primer día en consolas y PC.