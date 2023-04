Creado por los experimentados creativos de IllFonic, el pegadizo 'Ghostbusters: Spirits Unleashed' tiene previsto ampliar las características del videojuego de acción 4 contra 1, con un segundo paquete de contenido gratuito que se comenzará a distribuir el 20 de abril de 2023 en Epic Games - PC-, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Xbox One.

Una entidad inter-dimensional de clase VII

Seguro que en alguna ocasión has soñado con el poder de invocar la furia definitiva y enfrentarte a una entidad inter-dimensional de clase VII que babea. Bien, pues aquí lo tienes todo reunido en un paquete que promete ofrecer a los usuarios ambos elementos, además de incorporar nuevos esbirros, una IA mejorada y un mapa completamente inédito.

Un paquete para jugar hasta bien entrada la hora de las brujas

Si entramos en detalle, el mapa 'The Courthouse' corresponde a una nueva localización en el juzgado, donde recientemente se ha informado de actividad extraña, lo que ha impedido la celebración de procedimientos judiciales. Décadas de prácticas oscuras y contactos paranormales han convertido este espacio de Justicia en un hervidero de fantasmas. A modo de curiosidad, al parecer los pasillos, las oficinas y las salas del tribunal se conectan entre sí para formar un espacio único.

Ghostbusters: Spirits Unleashed - DLC 2 – Teaser Trailer

Nuevo tipo de fantasma

Prepárate para hacer frente al tipo 'Possessor' con sus 3 variantes: 'Scuttle', 'Hellion', y el temible 'Terror Sentinel', que pudimos ver en la película original, y que otorgan a este fantasma características únicas. Entre sus habilidades exclusivas destaca la Posesión para tomar el control de civiles y, no te despistes, también Cazafantasmas.

Los 'Drudges' son el nuevo enemigo gestionado por la IA. Invocados por Tobin, estos pequeños entes ayudan al fantasma a merodear por el edificio y atemorizar a los humanos allí presentes. También se suma la nueva habilidad "Trampas de esbirros". Se trata de un tipo especial de esbirro que el fantasma puede esconder en el suelo o en el interior de los objetos y que saltará sobre el cazafantasma cuando active su campo de estasis.

Tampoco faltan retoques generales, como, por ejemplo, una actualización del menú de mejoras de equipo, en los bots fantasma/cazafantasma, corrección de errores, balance del juego, etc. Por último, destaca el nuevo conjunto cosmético, de equipo y personalización inspirado en la serie de dibujos 'Extreme Ghostbusters'. Se podrá desbloquear realizando varias misiones y contratos secundarios. El equipo también dispone de nuevo calzado, faldas y faldas escocesas, además de varios estilos de maquillaje. Ahora los logos de las camisetas también pueden lucirse en los tops correspondientes.

Hoja de ruta

En todo caso, la desarrolladora americana Illfonic, responsables de franquicias como 'Arcadegeddon', 'Predator: Hunting Grounds' o 'Friday the 13th: The Game', planea lanzar contenido gratuito de este tipo cada trimestre de 2023, además de los parches para mejorar el día a día de los jugadores del videojuego 4vs1 de caza y persecución para PlayStation 4 y 5, Xbox Series X|S, Xbox One y PC Epic Games Store.