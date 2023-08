En la actualidad, resulta complicado dar con algún título de cierta entidad y ajeno al territorio indie que sea capaz de sorprendernos debido al exceso de información al que tenemos acceso. Pero eso es lo que ha sucedido con ‘Immortals of Aveum’, un juego que ha llegado en pleno verano, de puntillas y sin hacer ruido. Una obra realmente notable que protagoniza una de las sorpresas más agradables de lo que va de temporada y que debería probar cualquier usuario de PS5, Xbox Series o PC.

Una historia épica y cuidada

La trama de este juego de Ascendant Studios nos lleva hasta el mundo de Aveum, un territorio en el que la magia y la ambientación de estilo medieval se funden con la fantasía, la ciencia ficción y la tecnología, por lo que tan pronto nos topamos con un enorme dragón como con una nave espacial.

Pero lo más interesante de todo es que en dicha zona tiene lugar un conflicto bélico de dimensiones colosales en el que se ven involucrados diversos bandos u órdenes. Una guerra para alcanzar el poder supremo de la magia en la que se ve metido el protagonista, Jack, un joven que posee una habilidad poco habitual: controlar los tres colores básicos (azul, rojo y verde) ligados al mundo de la magia que recorren las tierras de Aveum.

Un viaje en el que vamos conociendo a un buen número de personajes principales y secundarios, encaramos duelos contra enemigos temibles, damos con multitud de secretos y vivimos alguna que otra situación dramática. Todo esto respaldado por un guion bastante cuidado que se convierte en una de las principales cualidades de esta gran producción, la cual ha sido acompañada de muchas otras más.

Un shooter tan atractivo como atípico

Seguramente y con lo expuesto hasta ahora sobre ‘Immortals of Aveum’, muchos habrán dado por supuesto que se trata de un juego de rol o una aventura de mundo abierto. Si bien ambos géneros han sido representados de manera parcial en la obra, en realidad estamos ante una especie de shooter subjetivo con toques de aventura en el que las balas y las bombas han sido sustituidas por hechizos y poderes sobrenaturales. Una especie de cruce entre un ‘Call of Duty’ y las últimas entregas de la serie ‘God of War’ que resulta de lo más atractivo.

El componente principal de esta propuesta son los combates, batallas que tienen lugar en tiempo real y que han sido muy bien recreadas, alcanzando momentos verdaderamente épicos… que no vamos a desvelar (aunque nos morimos de ganas de hacerlo). Las posibilidades que le brinda el dominio de la magia al protagonista son muy amplias ya de inicio. Y lo mejor es que, conforme avanzamos, es posible ir aprendiendo nuevos hechizos, consiguiendo mejores piezas de equipo y perfeccionando nuestras distintas técnicas.

De esta forma, podemos escoger entre tres tipos de disparos básicos asociados a cada uno de los tres colores, usar conjuros especiales realmente demoledores, activar escudos de fuerza, efectuar pequeños teletransportes rápidos para esquivar los ataques de los rivales, usar cordeles de luz para atrapar y atraer a los rivales hacia nosotros para pulverizarles después… Lo dicho, un sistema de combate muy completo que da lugar a combates apasionantes.

Muchos ases bajo la manga

A pesar que los enfrentamientos son la parte más importante (y por qué no decirlo, también divertida) de esta obra, los desarrolladores han querido arroparlos de un buen número de elementos extra para conformar una experiencia de juego mucho más atractiva y variada.

La exploración es una de las partes en las que más brilla ‘Immortals of Aveum’, dada la sensacional navegabilidad que se ha integrado, siendo un auténtico placer investigar hasta el último rincón de los escenarios, bastante variados, por cierto. Unos fondos a los que podemos acceder en cualquier momento a través de portales mágicos y que esconden numerosos secretos que merece la pena descubrir.

La mejora sucesiva de las habilidades de Jack también se ha tratado con mucho esmero, con un árbol de habilidades centrado en los tres colores mágicos que domina el protagonista, así como la posibilidad de invertir dinero en la adquisición y mejora de multitud de objetos. Tampoco se ha dejado de lado la interacción con decenas de personajes secundarios, pudiendo materializar diversas misiones y revisitar los fondos cuando así lo deseemos, los cuales nos permiten acceder a nuevas zonas conforme ganamos nuevos poderes.

Un compendio de elementos que han sido muy bien combinados por los responsables del título y que da como resultado una jugabilidad sensacional, centrada exclusivamente en el modo individual. ‘Immortals of Aveum’ es una experiencia diseñada para un solo jugador, por lo que el componente multijugador tan habitual en los shooters subjetivos ha sido descartado por completo.

Espectacular y vibrante

Se nota desde el primer segundo de juego que ‘Immortals of Aveum’ es una producción totalmente Next-Gen, siendo uno de los títulos más impactantes visualmente de cuantos han aparecido en lo que llevamos de temporada. El modelado de los personajes, incluyendo los secundarios, es fantástico, gozando además de unas animaciones faciales muy logradas y una expresividad excelente.

Pero lo mejor llega cuando nos metemos de lleno en las trifulcas más densas, instantes que nos deleitan con un festival de explosiones, luces y efectos gráficos avanzados realmente impresionante. Y si a eso le sumamos jefes finales de un tamaño enorme que se mueven con una soltura increíble por la pantalla, el resultado es una obra sobresaliente en su parcela técnica.

Este espectáculo gráfico se ha reforzado con una vertiente sonora magnífica, comenzando por el impecable doblaje a nuestro idioma de todos los diálogos. Muy profesional y totalmente convincente, dicho trabajo ayuda a dotar de una mayor personalidad a todos los protagonistas, así como de brindar al título un toque cinematográfico que le sienta de maravilla. La banda sonora se sitúa a un nivel similar, con bellas composiciones que amenizan tanto las batallas como los combates, y efectos muy variados y bien resueltos.

Un juego arriesgado y fascinante

Es muy refrescante disfrutar de juegos como ‘Immortals of Aveum’ en los tiempos que corren. Una aventura única que esperamos que sean capaces de apreciar los usuarios de PS5, Xbox Series y PC porque existen muy poquitas obras de su mismo estilo. Un juego realmente bueno que, además, supone el estreno del equipo de Ascendant Studios, lo cual posee todavía más mérito dada su gran calidad.