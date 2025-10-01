Mar & Golf Unique Homes, creando hogares junto al Mediterráneo
En 2011, cuando el mercado inmobiliario atravesaba una de sus etapas más inciertas, en Alicante nació un proyecto que destacaba sobre los demás. Jessica Lozano, psicóloga de formación, decidió fundar Mar & Golf Unique Homes con una visión muy concreta: ofrecer a familias, parejas e inversores algo más que una vivienda. Su apuesta era acompañar a cada cliente en la búsqueda de un hogar y de un estilo de vida arraigado al mar Mediterráneo y al golf, dos de los grandes patrimonios de la provincia.