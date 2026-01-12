Secciones

"Mira a mi familia", las víctimas acorralan a Salomé Pradas a la salida de los juzgados de Catarroja

L. Ballester

València
Las asociaciones de víctimas de la dana han recibido y despedido con gritos de "asesinos" y "mentirosos" tanto al exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos MazónJosé Manuel Cuenca, y a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, tras su comparecencia en los juzgados de Catarroja donde han protagonizado un careo por los mensajes sobre la emergencia que intercambiaron el 29 de octubre de 2024.

