Miguel Ángel Montesinos

Juan Luis Gandía gana la primera vuelta de las elecciones al rectorado de la UV

Las elecciones al Rectorado de la Universitat de València se decidirán en una segunda vuelta este 12 de marzo entre los dos candidatos, de entre los cuatro que se han presentado, que han obtenido más votos este martes. Se trata, con del catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Juan Luis Gandía, que fue vicerrector de Economía e Infraestructuras en el primer año del equipo de la rectora Mavi Mestre, y de la hasta ahora vicerrectora de Internacionalización, y de Formación Permanente, Transformación Docente y Empleo, Ángeles Solanes.