Miguel Ángel Montesinos

Glòria Caravantes, experta en Vivienda: "Vivimos en un 'antisistema' de vivienda porque no hay nadie al volante"

La doctora en Trabajo Social y Servicios Sociales Glòria Caravantes no puede escapar a su objeto de estudio. A la autora de la tesis ‘La vulnerabilidad urbana en las ciudades de la Comunitat Valenciana’, como a cualquiera, compañeros y amigos le hablan constantemente sobre alquileres, precios, contratos y viviendas sobre plano. “El otro día una compañera me dijo que había firmado una hipoteca y no supe si felicitarla o darle el pésame”, reconoce. Lo dice con conocimiento de causa: Caravantes lleva años estudiando la vivienda y todo lo que la rodea: la creación de bolsas de pobreza en barrios de protección pública, el impacto del acceso a la vivienda a la pirámide de población, la turistificación o la creación de una “ciudad dual”, segregada entre quien puede pagarse vivir en el centro y quien es expulsado al área metropolitana. Su pronóstico no es optimista: la ciudad del futuro no será, dice, la de los quince minutos, sino la de la supervivencia ante catástrofes y masificación. Eso, en un futuro cercano. En el presente, prefiere hablar de “antisistema de vivienda”. “No hay nadie al volante”, lamenta.