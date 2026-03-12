Secciones

Catalá pide un informe de Policía que garantice que los trenes puedan llegar a la estación

E.Press

E.Press

València
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha señalado que para que los trenes de Cercanías de las líneas C-1 y C-2 puedan llegar hasta la Estación del Norte de la capital durante las horas próximas a las 'mascletaes' dicha "solicitud" de Renfe debe ir acompañada del "correspondiente informe" de la Policía Nacional, que es el cuerpo "competente de la seguridad en los momentos de grandes masificaciones", como este caso, y ha confiado en que pueda contar con ello durante este mismo jueves.

