HLA Vistahermosa: El 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis

La Endometriosis es una enfermedad en la que tejido similar al que recubre el interior del útero (endometrio) crece fuera de él. La intensidad de los síntomas no siempre coincide con la gravedad de la enfermedad, ya que algunas personas con endometriosis avanzada tienen pocas molestias y otras con casos leves tienen mucho dolor. Esta variedad en la clínica provoca que muchas pacientes pasen por distintas consultas antes de recibir un diagnóstico definitivo, lo que se puede prolongar entre seis y ocho años. Este retraso no solo condiciona la evolución clínica, sino que genera desgaste emocional, ansiedad e incluso sensación de incomprensión.