Daniel Tortajada

Juan Luis Gandía, nuevo rector de la Universitat de València

Juan Luis Gandía llega al Espai Vives, sede del Servicio de Información y Dinamización de Estudiantes de la Universitat de València como quien cierra un ciclo. El flamante rector electo de la Universitat de València estaba en el equipo rectoral de Esteban Morcillo cuando, en 2017, el espacio, que había sido colegio mayor fue ocupado ante su desuso. La ocupación duró un mes y, después del desalojo, el centro permaneció cerrado hasta que se reconvirtió en Espai Vives. Allí cita a Levante-EMV para su primera entrevista como rector, después de ser escogido, este jueves, como primer rector de la institución surgido de la Facultad de Economía y del campus de Tarongers. Gandía, que ganó en segunda vuelta contra Ángeles Solanes, asegura haber detectado “un malestar real y transversal” entre la comunidad universitaria. Hacia dentro, promete un código de buenas prácticas y la reducción de la burocracia. Hacia fuera, reivindicar una mejor financiación a la Generalitat. No es gasto, dice, es inversión.