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Jesús Conill, catedrático de Filosofía Moral de la UV: "Las religiones han sido siempre revolucionarias"

Jesús Conill, catedrático de Filosofía Moral de la UV: "Las religiones han sido siempre revolucionarias"

José Manuel López

Jesús Conill, catedrático de Filosofía Moral de la UV: "Las religiones han sido siempre revolucionarias"

José Manuel López

València
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La pérdida de presencia y relevancia de las religiones parecía un fenómeno irrevocable, más en una España democrática con iglesias cada vez más vacías, una señal de ruptura frente a su papel en la dictadura. Pero la fe está resurgiendo en un fenómeno alejado de las instituciones religiosas. Más información

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