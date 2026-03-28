Jesús Conill, catedrático de Filosofía Moral de la UV: "Las religiones han sido siempre revolucionarias"
La pérdida de presencia y relevancia de las religiones parecía un fenómeno irrevocable, más en una España democrática con iglesias cada vez más vacías, una señal de ruptura frente a su papel en la dictadura. Pero la fe está resurgiendo en un fenómeno alejado de las instituciones religiosas. Más información
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