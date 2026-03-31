Celeste Martínez

Vídeo: La manifestación de los profesores de Educación en València

Miles de docentes han tomado este martes el centro de València en una manifestación multitudinaria, celebrada en una jornada de huelga docente que se plantea como una forma de llenar las calles y vaciar las aulas. El profesorado, convocado por cuatro de los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial -STEPV, CCOO, UGT y CSIF- está dispuesto a que el curso termine en mayo fruto de la convocatoria de una huelga indefinida si la Conselleria de Educación no se abre a negociar.