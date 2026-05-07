José Manuel López

Los profesores mantienen la huelga indefinida

"La huelga indefinida está servida". Con esa frase han resumido los cinco sindicatos presentes este jueves en la mesa de negociación con la Conselleria de Educación el fracaso de la cuestión salarial. Lo han hecho después de que llegara -verbalmente, no por escrito, afean- la proouesta de subida de retribuciones, que les ha hecho la propia Mari Carmen Ortí: una subida progresiva de 1.050 euros brutos anuales en tres años, es decir, la posibilidad de ver incrementado sus salarios en 75 euros brutos al mes en 2029.