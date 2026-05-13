José Manuel López

Educación convoca a los sindicatos a una nueva reunión negociadora para este jueves mientras protestaban a las puertas de la conselleria

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha pedido a los sindicatos convocantes de la huelga indefinida del profesorado que comenzó este lunes que vuelvan a la mesa de negociación y los ha emplazado para mañana jueves a una nueva reunión mientras protestaban en la mañana de este miércoles a las puertas de la conselleria.

Según un comunicado de Educación, la consellera "reitera su voluntad de diálogo y su deseo de avanzar hacia un acuerdo que beneficie a todo el sistema educativo de la Comunitat Valenciana. En este sentido, presentará a los sindicatos una propuesta integral con medidas de apoyo al profesorado".