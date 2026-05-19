Cocina una lasaña vegana con Mayren Beneyto ex política y empresaria valenciana | Milar / Milar Comelsa TV

Cocina una lasaña vegana con Mayren Beneyto ex política y empresaria valenciana | Milar

Hoy en el Canal Cocina de Milar recibimos a una invitada con una vida absolutamente fascinante: Mayrén Beneyto, empresaria y ex política valenciana. Junto al chef Rubén Fenollar, cocinamos una deliciosa lasaña vegana mientras descubrimos la historia, los recuerdos y las vivencias de una mujer que ha sido testigo y protagonista de algunos de los momentos más intensos y sorprendentes dela ciudad de Valencia. Una conversación llena de personalidad, anécdotas y mucha cocina, acompañada por la tecnología de AEG, que nos lo pone fácil en cada paso. Para elaborar la receta hemos utilizado: -Horno AEG Serie 7000, nos ayuda con sus programas automáticos, cocción asistida, sonda térmica y limpieza pirolítica, ideal para conseguir el punto perfecto sin complicaciones. -Encimera AEG Serie 8000, nos aporta control y flexibilidad gracias a sus zonas de inducción, la función Puente y la cocción asistida SenseBoil, que ajusta el calor para cocinar con más seguridad y mejores resultados. Los ingredientes para elaborar la lasaña vegana: -Berenjena -Pimiento rojo -Calabacín -Queso vegano -Tomate Una receta llena de sabor, una conversación con mucha historia y la ayuda de unos electrodomésticos de AEG pensados para disfrutar más de la cocina.